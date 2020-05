Κόσμος

Κορονοϊός - Ρωσία: νέα εκατόμβη νεκρών τις τελευταίες 24 ώρες

Παράλληλα τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, άγγιξαν και πάλι τις 10.000 μέσα στο τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν στην επικράτειά της 9.434 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους στη χώρα σε 335.882.

Το ρωσικό κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού ανέφερε τον θάνατο 139 ανθρώπων, έπειτα από αριθμό ρεκόρ 150 θανάτων την προηγουμένη, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό των νεκρών σε 3.388.