Πολιτική

Χαρίτσης: το “Μένουμε Όρθιοι” αντίβαρο στην “ανοσία της αγέλης” της κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η κυβέρνηση κατασπατάλησε το πολύτιμο κεφάλαιο που της προσέφερε η υπεύθυνη στάση της ελληνικής κοινωνίας», υποστηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε δήλωση του υποστηρίζει ότι «βρισκόμαστε πια, οριστικά, στη δίνη μίας μεγάλης -και πρωτοφανούς- ύφεσης. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που παραμένει ανοιχτό είναι το ερώτημα του πώς θα απαντήσουμε στην πρωτοφανή αυτή πρόκληση.

Η κυβέρνηση, δυστυχώς, κατασπατάλησε το πολύτιμο κεφάλαιο που της προσέφερε η υπεύθυνη στάση της ελληνικής κοινωνίας: αντί να φροντίσει για ένα συνολικό σχέδιο, να προτάξει την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, να θωρακίσει τον κόσμο της εργασίας επέλεξε να πορευτεί με το “βλέποντας και κάνοντας”. Απόληξη αυτής της λογικής ήταν τα αποσπασματικά και μεροληπτικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο τελευταίο διάγγελμα του».

Όπως επισημαίνει στη συνέχεια ο κ. Χαρίτσης, «δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις μέρες της ανασφάλειας. Η ελληνική κοινωνία πάλεψε σκληρά για να βγει από την κρίση και τα μνημόνια για να επιστρέψει εκεί εξαιτίας μίας ιδεοληπτικής κυβέρνησης. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ “Μένουμε Όρθιοι” προσφέρει ένα ριζοσπαστικό, κοστολογημένο και άμεσα υλοποιήσιμο πρόγραμμα κοινωνικής ανασύνταξης.

Στον πυρήνα του βρίσκεται η προστασία της εργασίας και η προάσπιση της κοινωνικής συνοχής. Η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η διασφάλιση των μισθών είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να μην καταρρεύσει η ελληνική οικονομία. Η απευθείας ενίσχυση των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων, είναι το αντίβαρο στην “ανοσία της αγέλης” που οδηγεί στην επικράτηση των λίγων και ισχυρών. Η θεσμοθέτηση βασικού εισοδήματος έκτακτης ανάγκης είναι ο όρος ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής για να μην ξαναδούμε τη χώρα μας να αποσυντίθεται».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώνει τη δήλωση του, υπογραμμίζοντας ότι «το πρόγραμμα “Μένουμε Όρθιοι” καταδεικνύει ότι δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Έχουμε τις δυνατότητες και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μετασχηματίσουμε την μεγάλη αυτή κρίση σε ένα πρόγραμμα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και ριζοσπαστικών τομών που όχι μόνο θα απορροφήσουν τους κραδασμούς που έρχονται, αλλά θα ανοίξουν το δρόμο για μια νέα, ουσιαστική, περίοδο κοινωνικής ευημερίας και συλλογικής ασφάλειας».