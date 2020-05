Αθλητικά

Αλέξανδρος Τζιόλης: Αποσύρεται από την ενεργό δράση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διεθνής αμυντικός μέσος ανακοίνωσε από τα social media πως αποφάσισε να «κρεμάσει τα παπούτσια του»...

Ο Αλέξανδρος Τζιόλης ανακοίνωσε πως βάζει... τελεία στην καριέρα του το Σάββατο (23/5). Ο διεθνής αμυντικός μέσος ανακοίνωσε από τους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media πως αποφάσισε να «κρεμάσει τα παπούτσια του», σε ηλικία 35 ετών.



«Ο πιτσιρικάς που, μαγεμένος από την μπάλα, ονειρευόταν να παίξει ποδόσφαιρο μεγάλωσε. Έγινε επαγγελματίας, είχε την τύχη να εκπληρώσει τους στόχους του, να εκπροσωπήσει τη χώρα του σε μεγάλες διοργανώσεις, να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε κορυφαίο επίπεδο, να κερδίσει τίτλους. Πλέον ήρθε η κατάλληλη στιγμή να αφήσω μέσα μου μια διαδρομή και να ξεκινήσω μια νέα. Με νέες προκλήσεις. Σταματάω την καριέρα μου γεμάτος παραστάσεις, αλλά όχι χορτασμένος. Τα ποδοσφαιρικά μπαίνουν στην ντουλάπα. Η οπτική αλλάζει. Η αγάπη για το ποδόσφαιρο, ποτέ,» έγραψε ο Τζιόλης αποχαιρετώντας τους φιλάθλους.

Στην λαμπρή καριέρα του, ο Τζιόλης αγωνίστηκε σε Γερμανία (Βέρντερ Βρέμης), Ιταλία (Σιένα), Ισπανία (Σανταντέρ), Γαλλία (Μονακό), Κύπρο (ΑΠΟΕΛ), Τουρκία (Καϊσέρισπορ), Σκωτία (Χαρτς) και Σαουδική Αραβία (Αλ Φαΐχα), ενώ στην Ελλάδα αγωνίστηκε σε Πανιώνιο (2002-05), Παναθηναϊκό (2005-10) και ΠΑΟΚ (2013-17).

Ο Αλέξανδρος Τζιόλης συμμετείχε στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 2009 με τη φανέλα της Βέρντερ Βρέμης. Φόρεσε 75 φορές τη φανέλα της εθνικής ανδρών, με την οποία αγωνίστηκε τόσο σε τελική φάση Euro (2008) όσο και Μουντιάλ (2010), ενώ ήταν στην αποστολή και το 2014. Η πρώτη του συμμετοχή στην εθνική ανδρών πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2006, στη φιλική αναμέτρηση εναντίον της Νότιας Κορέας, που διεξήχθη στο Ριάντ (1-1).