Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός “εξουδετερώνει” το εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει ο επικεφαλής της έρευνας, περιορίζοντας σημαντικά τις εκτιμήσεις για την πιθανότητα επιτυχία του εγχειρήματος.

Η δοκιμή του εμβολίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατά της Covid-19 έχει μόλις 50% πιθανότητες επιτυχίας καθώς ο νέος κορονοϊός φαίνεται να εξασθενεί γρήγορα στη Βρετανία, δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph ένας από τους καθηγητές που ηγείται της ανάπτυξης του εμβολίου.

Ο Άντριαν Χιλ, διευθυντής του Ινστιτούτου Τζένερ της Οξφόρδης, δήλωσε ότι μια επερχόμενη δοκιμή, με τη συμμετοχή 10.000 εθελοντών, απειλείται να μην έχει «κανένα αποτέλεσμα» λόγω της χαμηλής μετάδοσης της Covid-19 στην κοινότητα.

«Είναι μια κούρσα ενάντια στον ιό που εξαφανίζεται και ενάντια στον χρόνο», δήλωσε ο Χιλ στη βρετανική εφημερίδα. «Προς το παρόν, υπάρχει πιθανότητα 50% να μην έχουμε κανένα αποτέλεσμα».

Το πειραματικό εμβόλιο, γνωστό ως ChAdOx1 nCoV-19, είναι ένα από τα πρωτοποριακά στην παγκόσμια κούρσα που προστατεύει ενάντια στον νέο κορονοϊό.

Η ομάδα του Χιλ ξεκίνησε δοκιμές σε πρώιμο στάδιο σε ανθρώπους τον Απρίλιο, μια από τις λίγες που έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο.?