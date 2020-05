Υγεία - Περιβάλλον

Να ανοίξουν τα δημοτικά προτείνει η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων

Τι αποκάλυψε ο λοιμωξιολόγος υποπτέραρχος Δημήτρης Χατζηγεωργίου και για τους παιδικούς σταθμούς...

Να ανοίξουν τα δημοτικά προτείνει η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων, όπως αποκάλυψε ο λοιμωξιολόγος υποπτέραρχος Δημήτρης Χατζηγεωργίου, κατα την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας.

«Η ζυγαριά τείνει προς το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων», είπε προσθέτοντας «οι περισσότεροι από τους συναδέλφους συνηγορούν ότι τα σχολεία μπορούν να ανοίξουν και πρέπει να ανοίξουν. Επιδημιολογικά είμαστε πολύ καλά, το R0 είναι πολύ κάτω από 1».

Σύμφωνα με τον Δ. Χατζηγεωργίου ο ιός θα είναι για πολύ καιρό μαζί μας, ούτε τον Σεπτέμβριο ούτε τον Οκτώβριο θα είναι πλήρως ασφαλές αλλά:

Τα παιδιά έχουν πολύ χαμηλή πιθανότητα να νοσήσουν

οι επιπτώσεις στα παιδιά είναι μικρές

δεν έχει ξεκαθαριστεί αλλά φαίνεται ότι ο ρόλος των παιδιών στην μετάδοση του ιού είναι μικρός.

Για το άνοιγμα των βρεφονηπιακών σταθμών, ο κ. Χατζηγεωργίου σημείωσε ότι θα υπάρξει σύντομα επίσημη τοποθέτηση από πλευράς του υπουργείου Υγείας.

“Η φάση του ανοίγματος (σ.σ. των σχολείων) εξελίσσεται ομαλά. Οι συστάσεις τηρούνται, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε” υπογράμμισε από την πλευρά του ο Νίκος Χαρδαλιάς. Οπως είπε, αύριο θα ανακοινωθεί αν ανοίγουν σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί. Σημείωσε ότι η εμπειρία από τα γυμνάσια και τα Λύκεια είναι θετική, “δείχνοντας” ουσιαστικά και ο κ. Χαρδαλιάς ότι θα ανοίξουν τα δημοτικά.