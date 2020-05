Πολιτική

Επικοινωνία Δένδια με τον Ισραηλινό ομόλογό του

Οι διμερείς σχέσεις απασχόλησαν τους δύο Υπουργούς, μεταξύ άλλων.

Τηλεφωνική επικοινωνία με το νέο υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκάμπι Ασκενάζι (Gabi Ashkenazi) είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά την οποία τον συνεχάρη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν η ολοένα αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ισραήλ, καθώς και η περιφερειακή συνεργασία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν ο προγραμματισμός του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, καθώς και συναντήσεων τόσο στο πλαίσιο του τριμερούς σχήματος Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και του σχήματος 3+1, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τον τουρισμό μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ, χωρών με αντίστοιχα επιδημιολογικά δεδομένα.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερο θερμό κλίμα και επαναβεβαίωσε τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, σημείωναν οι ίδιες πηγές.