Life

“Special Report”: Η “Κρυφή Βία” και η “Νέα Ελλάδα” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ενδοοικογενειακή βία εν μέσω καραντίνας και η αποκλειστική συνέντευξη του Έλληνα ομογενή, Στηβ Βρανάκη, την Τρίτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 24:00

«ΚΡΥΦΗ ΒΙΑ»

Η εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα μας σήμαινε, για τους δύο περασμένους μήνες, ένα βασικό πράγμα: όλοι έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι. Για αρκετές γυναίκες, η υποχρεωτική καραντίνα υπήρξε ένα κρυφό μαρτύριο, αφού αναγκάστηκαν να μείνουν, επί μακρόν, στον ίδιο χώρο με συντρόφους που ασκούν βία πάνω τους. Η Κέλλυ Χεινοπώρου προσπάθησε να μάθει τί συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών, στο διάστημα του lockdown. Το «Special Report» καταγράφει την αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, φιλοξενεί μαρτυρίες θυμάτων και ειδικών, κι επιχειρεί να ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία ανταποκρίνεται στα περιστατικά αυτής της σιωπηρής, κρυφής βίας.

«Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

Το «Special Report» μπαίνει στο «Ithaca Lab», εκεί όπου, μετά από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης αλλά και μετά την αναταραχή της πρόσφατης πανδημίας, επιχειρείται ο σχεδιασμός μια νέας προσέγγισης που θα επανατοποθετήσει την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη. Η Μαρία Σαράφογλου συναντά, εκεί, τον Στηβ Βρανάκη. Σε μία αποκλειστική συνέντευξη, ο Έλληνας ομογενής που μετά από μία λαμπρή καριέρα στη Google αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα, μιλά για τις προκλήσεις του ρόλου του, ως του πρώτου Chief Creative Officer της χώρας μας: να χρησιμοποιήσει την εμπειρία και την ενέργειά του για να δημιουργήσει ένα νέο, ελκυστικό αφήγημα για τη χώρα.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 24:00

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr

Μείνετε συντονισμένοι!