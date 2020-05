Οικονομία

Επίδομα 800 ευρώ: Πιστώθηκε σε πάνω από 6000 επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει λάθος αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

"Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 6.256 επιχειρήσεων, δικαιούχων της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, ποσό συνολικού ύψους 5.004.800 ευρώ", σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση "το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά τον έλεγχο των στοιχείων που είχαν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBusinessSupport, εντόπισαν 595 περιπτώσεις επιχειρήσεων-δικαιούχων της ενίσχυσης, οι οποίες είχαν δηλώσει λανθασμένο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Οι επιχειρήσεις αυτές θα ειδοποιηθούν από την ΑΑΔΕ με ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να διορθώσουν το IBAN. Μόλις πραγματοποιήσουν τη διόρθωση, θα λάβουν και αυτές Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού, συνολικού ύψους 476.000 ευρώ

Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής των παραπάνω ενισχύσεων, συνολικά 480.810 επιχειρήσεις θα έχουν λάβει Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού, συνολικού ύψους 384.648.000 ευρώ".

"Η Κυβέρνηση αποδεικνύει, έτσι, έμπρακτα ότι έχει θέσει ως προτεραιότητα τη στήριξη των επιχειρήσεων στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, υλοποιώντας στοχευμένες πολιτικές για την επανεκκίνηση της οικονομίας",καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.