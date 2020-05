Κοινωνία

Αλλαγές στην άδεια ειδικού σκοπού στο Δημόσιο

Νέα δεδομένα για τους υπαλλήλους δημιουργεί το άνοιγμα των νηπιαγωγείων και των παιδικών σταθμών.

Σε διαδικασία ολοκλήρωσης μπαίνει το μέτρο της άδειας ειδικού σκοπού στο δημόσιο για τους γονείς με μικρά παιδιά. Όπως ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, με το άνοιγμα των Δημοτικών και των παιδικών σταθμών, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να επιστρέψουν στις εργασίες τους (σ.σ. παρότι δεν θα λειτουργήσει το ολοήμερο σχολείο).

Υπάρχει μια εξαίρεση, η οποία αφορά την ειδική άδεια που δίνεται σε πέντε κατηγορίες υπαλλήλων. Πρόκειται για μια “ειδική άδεια”, γιατί υπάγονται σε κατηγορίες εργαζομένων “υψηλού κινδύνου” και για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους θα συνεχιστεί η τηλεργασία.

Μετά το άνοιγμα των σχολείων, τη Δευτέρα, άδεια ειδικού σκοπού μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς μόνο για τις ημέρες που τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο, γιατί το τμήμα τους λειτουργεί εκ περιτροπής.

Δηλαδή οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα πηγαίνουν στην εργασία τους τις ημέρες που τα παιδιά πάνε στο σχολείο. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.