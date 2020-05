Πολιτική

Κίνημα του Ναυτικού: Παρουσία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου η 47η επέτειος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκδήλωση για την 47η επέτειο από το Κίνημα και την ανταρσία του αντιτορπιλικού «Βέλος»...

Εκδήλωση για τον εορτασμό της 47ης επετείου από το Κίνημα του Ναυτικού και την ανταρσία του αντιτορπιλικού «Βέλος», το Μάιο του 1973, πραγματοποιήθηκε απόψε στο στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο, το «Θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ», στην μαρίνα Φλοίσβου, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ενώ παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και εκπρόσωποι αποστράτων και αντιδικτατορικών οργανώσεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας.

Στην ομιλία του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σχολίασε μεταξύ άλλων, ότι "σε μία ευνομούμενη Πολιτεία, το καθήκον, δηλαδή η ηθική υποχρέωση, πρέπει να συμβαδίζει με την διαταγή, δηλαδή την νομική επιταγή. Ένας δημόσιος λειτουργός δεν πρέπει να έχει διλήμματα ανάμεσα στα δύο αυτά, διότι πολύ απλά θα πρέπει σε σημαντικά τουλάχιστον ζητήματα να συγκλίνουν στον πυρήνα τους. Η σύγκρουση μεταξύ τους, όποτε προκύπτει, είναι σήμα κινδύνου κακής λειτουργίας της Πολιτείας και των θεσμών. Αυτή η παθογένεια ήταν συχνότερο φαινόμενο κατά την επταετία".

"Οι συμμετέχοντες στο κίνημα του Ναυτικού επέλεξαν το καθήκον βάσει αυτού που τους επέβαλε η δημοκρατική συνείδησή τους. Αυτό ακριβώς είναι το δίδαγμα, το οποίο πρέπει να κρατήσουμε σήμερα από τις εποχές εκείνες, όσο κι αν φαντάζουν μακρινές. Σήμερα αποτίουμε φόρο τιμής σ’ όλους αυτούς, που σε δύσκολους καιρούς δεν δίστασαν να αγωνιστούν για το καλό της πατρίδας και την προάσπιση της δημοκρατίας. Ο αγώνας τους αποτελεί φωτεινό φάρο, τόσο για εμάς, όσο και για τις μελλοντικές γενιές". Παράλληλα διαβεβαίωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι "η πίστη στο καθήκον είναι η επιταγή της Πολιτείας για τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες είναι προσηλωμένες στην αποστολή τους, όπως καθορίζεται από το Σύνταγμα".

"Οι εξωτερικές απειλές για τη χώρα μας είναι πάντα υπαρκτές, όπως ήταν και κατά τα χιλιάδες χρόνια της Ιστορίας μας. Αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά, τόσο στα χερσαία, όσο και στα θαλάσσια και εναέρια σύνορά μας. Το βλέμμα μας, το έργο μας, η συγκέντρωσή μας εστιάζουν στις προκλήσεις που αναδύονται στην περιοχή μας και δεν έχουμε πολυτέλειες για περισπασμούς και παρεκκλίσεις από την αποστολή μας.

Ο στόχος για την διατήρηση και επαύξηση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα από τη μέριμνα του προσωπικού και την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του υλικού, κατευθύνει σήμερα όλες τις προσπάθειές μας, προκειμένου η Ελλάδα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά δικαιώματά της", επισήμανε περαιτέρω.

"Το κίνημα του Ναυτικού αποτελεί κορυφαία στιγμή αντιδικτατορικής δράσης. Το κίνημα τυπικά απέτυχε, καθώς δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί και να υλοποιήσει τους άμεσους στόχους του. Όμως κι αυτή ακόμη η αποτυχία υπήρξε στην πραγματικότητα μια νίκη, καθώς άφησε πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη. Το γεγονός ότι το κίνημα ξεπήδησε από τους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων είχε τεράστια συμβολική σημασία. Απέδειξε ότι το καθεστώς, που ούτως ή άλλως δεν είχε την αποδοχή της κοινωνίας, δεν είχε ούτε τα ερείσματα που ήλπιζε στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εξίσου σημαντικό όμως ήταν το γεγονός, ότι το κίνημα συνέβαλε στη διατήρηση των δεσμών των Ενόπλων Δυνάμεων με την κοινωνία, και λειτούργησε ως καταλύτης στη ανάκτηση της κοινωνικής συνοχής στα χρόνια της μεταπολίτευσης", επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του, ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης.

"Το κίνημα αποτελεί τεκμήριο της αγάπης για την Πατρίδα. Σήμερα, τιμούμε με σεβασμό όλους εκείνους που συμμετείχαν στο κίνημα και τους διαβεβαιώνουμε ότι αναγνωρίζουμε την προσφορά τους και εμπνεόμαστε από τις πράξεις τους", κατέληξε.