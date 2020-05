Κόσμος

Ο κορονοϊός “καλπάζει” στο Μεξικό

Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός της χώρας, θεωρεί την παγκόσμια υγειονομική κρίση, ως ευκαιρία οικονομικής ανάκαμψης!

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι κατέγραψε το προηγούμενο 24ωρο 239 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 2.485 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να αυξάνεται στους 7.633 νεκρούς επί συνόλου 71.105 μολύνσεων.

Νωρίτερα χθες ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ εκτίμησε ότι στη χώρα του παρουσιάζεται μια ευκαιρία να αμβλύνει τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία της, εξαιτίας της επιβράδυνσης της δραστηριότητας στην Κίνα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί καθημερινά, ο Λόπες Ομπραδόρ κατέγραψε τις εκτιμήσεις αναλυτών ότι η οικονομία της Κίνας θα επιβραδύνει στον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων ετών το 2020 εξαιτίας της πανδημίας.

«Αυτό σημαίνει πως αυτό το μεγάλο εργοστάσιο, το μεγαλύτερο εργοστάσιο του κόσμου, θα μειώσει την παραγωγή του», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην Κίνα. «Και αυτό δίνει την ευκαιρία σε εμάς, το Μεξικό, να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις, να ανοίξουμε εταιρείες, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας».

Ο μεξικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως η σύναψη της νέας εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA) είναι άλλος ένας παράγοντας που θα δώσει ώθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στις συναλλαγές με τις ΗΠΑ.

Η USMCA τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου.