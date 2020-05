Κοινωνία

Ζαχαράκη: υπάρχουν ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά από τη διακοπή των μαθημάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πότε προσδιόρισε την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς η υφυπουργός Παιδείας. Τι είπε για την κάλυψη της διδακτικής ύλης.

Στους λόγους που υπαγορεύουν την επιστροφή των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία αναφέρθηκε η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας τις ψυχολογικές επιπτώσεις από τη διακοπή της μαθησιακής διαδικασίας, την ανάγκη επανασύνδεσης με τη σχολική πραγματικότητα, αλλά και την κάλυψη της διδακτικής ύλης στο μέτρο του δυνατού.

“Μιλώντας και με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, δεν μπορείς να υποτιμήσεις ποτέ την επαφή με την μαθησιακή διαδικασία, έστω και τις λίγες ώρες που θα περάσει με τη δασκάλα και το δάσκαλο” το παιδί, υποστήριξε η κ. Ζαχαράκη μιλώντας στο «Θέμα 104,6», μολονότι η ίδια υπενθύμισε πως “το μαθησιακό κομμάτι προσπαθήσαμε να το συνεχίσουμε μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης”.

Από πλευράς της, η Υφυπουργός χαρακτήρισε αυτονόητη την υποχρέωση του κράτους τα παιδιά να επανέλθουν στο σχολείο, αν και επισήμανε πως “εγώ δεν σας λέω ότι μπορούν να καλύψουν το σύνολο της ύλης που χάθηκε, αλλά έχουμε στείλει ήδη οδηγίες στα σχολεία οι δάσκαλοι να ασχοληθούν με τις κυριότερες ενότητες της ύλης”.

Η ίδια εκτίμησε ακόμη πως “θα βγούμε κερδισμένοι” αν εμπεδώσουν τα παιδιά τους κανόνες υγιεινής της νέας κανονικότητας στα σχολεία, για όσα παιδιά επιστρέψουν στις τάξεις από τη Δευτέρα.

Από τα έως τώρα δεδομένα, “στα Γυμνάσια πάνω από 65% σε όλη την Ελλάδα” των μαθητών έχει επιστρέψει στα θρανία και “λίγο κάτω από 50%” στις τάξεις της Α΄ και Β΄ Λυκείου, σύμφωνα με την Υφυπουργό Παιδείας. “Έστω και λίγα παιδιά να πάνε στο σχολείο για να λύσουν απορία που δεν μπορούσαν λόγω τηλεκπαίδευσης είναι θέμα ισότητας ευκαιριών” εξήγησε η κ. Ζαχαράκη και προσδιόρισε την εκκίνηση του νέου σχολικού έτους στις αρχές του Σεπτέμβρη.