Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: επικίνδυνη η μάσκα για παιδιά κάτω των 2 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μάσκες καθιστούν δύσκολη την αναπνοή διότι τα νήπια έχουν μικρές αναπνευστικές οδούς, προειδοποιεί η Ιαπωνική Παιδιατρική Ένωση.

Τα παιδιά κάτω των 2 ετών δεν θα πρέπει να φορούν μάσκα διότι δυσκολεύει την αναπνοή τους και αυξάνει τον κίνδυνο πνιγμού, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Παιδιατρική Ένωση.

Προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού επιστήμονες σε όλο τον κόσμο συνιστούν στους πολίτες να φορούν μάσκα όταν είναι δύσκολο να τηρήσουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, καθώς οι χώρες χαλαρώνουν το lockdown που είχαν επιβάλει λόγω της covid-19. Όμως η Ιαπωνική Παιδιατρική Ένωση προειδοποίησε τους γονείς ότι οι μάσκες είναι πολύ επικίνδυνες για τα βρέφη και τα νήπια έως 2 ετών.

“Οι μάσκες καθιστούν δύσκολη την αναπνοή διότι τα νήπια έχουν μικρές αναπνευστικές οδούς”, γεγονός που επιβαρύνει την καρδιά τους, τόνισε η Ένωση, προσθέτοντας ότι σε τόσο μικρά παιδιά η χρήση μάσκας αυξάνει και τον κίνδυνο θερμοπληξίας. “Ας σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε μάσκες σε παιδιά κάτω των 2 ετών”, ανέφερε η Ένωση στον ιστότοπό της.

Σύμφωνα με αυτή, μέχρι στιγμής υπάρχουν πολύ λίγα σοβαρά κρούσματα κορονοϊού μεταξύ των παιδιών, τα περισσότερα από τα οποία μολύνθηκαν από μέλη της οικογένειάς τους, ενώ δεν έχει παρατηρηθεί καμία εστία σε σχολεία ή βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών (CDC) και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής επίσης συνιστούν να μην χρησιμοποιούν μάσκα τα παιδιά κάτω των 2 ετών.