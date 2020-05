Πολιτική

Μητσοτάκης: θέλουμε να μιλάνε… τα έργα, όχι τα λόγια μας

Με τον Τζιτζικώστα συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ επισκέφθηκε και τον υπεραστικό σταθμό των ΚΤΕΛ, «Μακεδονία».

«Θέλουμε να μιλάνε τα έργα, όχι τα λόγια μας. Να κρινόμαστε από το αποτέλεσμα και όχι από τις προεκλογικές μας εξαγγελίες», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη μετά το τέλος της καραντίνας, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, επέλεξε να έρθει στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία για να παρακολουθήσει πώς προχωρά η υλοποίηση των έργων που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση διότι, όπως είπε, θέλει να είναι συνεπής (η κυβέρνηση) στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, αν και τους τελευταίους τρεις μήνες μπήκε σε απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της υγείας των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Τζιτζικώστα και όλους τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να είχε στεφθεί με επιτυχία όλη αυτή η προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού στη χώρα μας. Υπενθύμισε, δε, ότι σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, επανεξελέγη περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ο Απόστολος Τζιτζικώστας με ένα συντριπτικό ποσοστό και ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές έγιναν παράλληλα με τις ευρωεκλογές, στις οποίες νίκησε η Νέα Δημοκρατία και άνοιξαν τον δρόμο για τη νίκη και στις εθνικές εκλογές.

Από την πλευρά του, ο κ. Τζιτζικώστας είπε ότι και οι δύο έχουν σήμερα επέτειο εμπιστοσύνης των πολιτών στα πρόσωπά τους και σημείωσε πως η Μακεδονία παρακολουθεί, κρίνει, συγκρίνει και επιβραβεύει αυτούς που κάνουν έργο.

Ο περιφερειάρχης χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό των έργων και όχι των λόγων, εξέφρασε τη χαρά του γιατί βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία και είπε πως τα έργα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Η συνάντηση έγινε στο νέο κτίριο της Περιφέρειας, που εγκαινιάστηκε το 2018. Ο πρωθυπουργός είπε στον κ. Τζιτζικώστα ότι είναι η πρώτη φορά που τα επισκέπτεται και ο περιφερειάρχης τον ξενάγησε στους χώρους.

Στον υπεραστικό σταθμό των ΚΤΕΛ ο Πρωθυπουργός

Από τον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία», όπου βρίσκεται και ο σταθμός μετεπιβίβασης για τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, που εκτελούν δρομολόγια του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), άρχισε την περιοδεία του στην πόλη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης, που συνοδευόταν, μεταξύ άλλων, από τον υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, αρχικά είδε ένα λεωφορείο της γραμμής 51 (Σίνδος-Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός) και στη συνέχεια, φορώντας προστατευτική μάσκα, όπως προβλέπεται, ανέβηκε σε σταθμευμένο άδειο όχημα της γραμμής 80, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ- Μάλγαρα και συνομίλησε με τον οδηγό.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Στέφανος Τσόλης ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την πορεία του έργου εκτέλεσης δρομολογίων του ΟΑΣΘ από τα ΚΤΕΛ, επισημαίνοντας ότι «με 125 λεωφορεία σε κίνηση (από την τελευταία σύμβαση), συν άλλα 25 από την παλαιά, εκτελούμε με 150 οχήματα το ένα τρίτο του έργου του ΟΑΣΘ», ενώ έχουν γίνει 400 προσλήψεις.

Ο κ. Τσόλης πρόσθεσε ότι το επιβατικό κοινό είναι ευχαριστημένο και μάλιστα λαμβάνει ευχαριστήριες επιστολές από δημάρχους των περιοχών που εξυπηρετούνται. Γνωστοποίησε ότι η μέση πληρότητα των λεωφορείων είναι 60%-70% και συμπλήρωσε ότι, πλέον, σχεδόν «δεν υπάρχει κανένας όρθιος στα λεωφορεία».

Ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ δώρισε δε στον πρωθυπουργό μια φωτογραφία από το αρχείο του, στην οποία εικονίζονται οι γονείς του, Κωνσταντίνος και Μαρίκα. Πρόκειται για στιγμιότυπο από κοινωνική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη περίπου 35 χρόνια πριν.

Στην επίσκεψη στα ΚΤΕΛ συμμετείχαν ακόμα ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Γιάννης Κεφαλογιάννης και οι γενικοί γραμματείς Υποδομών, Γεώργιος Καραγιάννης και Μεταφορών, Νίκος Σταθόπουλος. Συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Γιώργος Σκόδρας κι ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Ιωάννης Ρετζεπέρης, καθώς ο πρόεδρος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Εργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), Γιάννης Καλογερούδης και ο διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Τόσκας. Παρών ήταν επίσης ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ «Μακεδονία», Γιάννης Λάμπρου.