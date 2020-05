Life

“Πέτα τη φριτέζα”: Πρόσωπο έκπληξη “εισβάλλει” στη σειρά

Ο «Σταυρός Καπλαμάς» έρχεται και φέρνει τα πάνω – κάτω στην σειρά του ΑΝΤ1! Ποιος ο ρόλος του.

Ο Ζήσης Ρούμπος μπαίνει για δύο επεισόδια, την επόμενη εβδομάδα στη σειρά «Πέτα τη φριτέζα» και φέρνει τα πάνω κάτω, ενσαρκώνοντας τον ρόλο του Σταύρου Καπλαμά.

Ο Σταύρος Καπλαμάς είναι γόνος μεγάλης πατρινής οικογένειας με μακρά παράδοση στα γραφεία τελετών. Τα όνειρα του όμως ήταν διαφορετικά και εγκατέλειψε την οικογενειακή επιχείρηση για να ασχοληθεί με το επαγγελματικό μακιγιάζ.

Οι ατυχίες δεν τον άφησαν να τραβήξει τον αυτόνομο δρόμο που ήθελε και η μοίρα τον έκανε make- up artist των νεκρών στα γραφεία «Καπλαμά». Ο πατέρας του Σταύρου είναι παλιός γνωστός του Αντρέα και όταν ζητάει τη βοήθεια του, ο Σταύρος επιστρατεύεται με σκοπό να τρομάξει τον Αλέκο και την Ζαμπέλα. Η ρότα των γεγονότων θα αλλάξει δραστικά όταν συναντήσει για πρώτη φορά τη Λούνα…