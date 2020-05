Κόσμος

Βρετανία: κυβερνητική κρίση προκάλεσε ο Κάμινγκς

Μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου παραιτήθηκε, επισημαίνοντας ότι δεν τον έχουν πείσει οι εξηγήσεις του στενού συνεργάτη του Τζόνσον, για το σπάσιμο της καραντίνας.

Ένα μέλος της βρετανικής κυβέρνησης παραιτήθηκε σήμερα διαφωνώντας με τις δικαιολογίες που προέβαλε ο Ντόμινικ Κάμινγκς, ο στενότερος σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον ο οποίος κατηγορείται ότι παραβίασε τα μέτρα του lockdown.

«Υπάρχουν σημεία στις εξηγήσεις που έδωσε με τα οποία έχω προβλήματα», εξήγησε μέσω του Twitter ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Σκωτίας Ντάγκλας Ρος την επομένη της συνέντευξης που έδωσε ο Κάμινγκς για να εξηγήσει τη θέση του.

«Κάτοικοι της περιφέρειάς μου δεν μπόρεσαν να αποχαιρετήσουν οικείους τους, οικογένειες δεν μπόρεσαν να πενθήσουν μαζί, άνθρωποι δεν μπόρεσαν να επισκεφθούν ασθενείς συγγενείς τους επειδή ακολούθησαν τις συστάσεις της κυβέρνησης», εξήγησε σε επιστολή του ο Ρος.

«Δεν μπορώ να τους πω πως είχαν όλοι άδικο και πως ένας σύμβουλος της κυβέρνησης είχε δίκιο», συνέχισε.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε, «Ο πρωθυπουργός θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ντάγκλας Ρος για τις υπηρεσίες του στην κυβέρνηση και λυπάται για την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του υφυπουργού αρμόδιου για θέματα Σκωτίας».

Έπειτα από τρεις ημέρες πολεμικής, ο Κάμινγκς, εγκέφαλος της εκστρατείας για το δημοψήφισμα του 2016 που κατέληξε στο Brexit, υποστήριξε χθες, Δευτέρα, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε πως έδρασε με τρόπο «νόμιμο και λογικό», όταν διήνυσε 400 χιλιόμετρα παρά το lockdown που επέβαλλε στους Βρετανούς να μείνουν στο σπίτι.

Ο ίδιος εξήγησε πως, φοβούμενος πως έχει μολυνθεί από την Covid-19, πήγε με τη γυναίκα του και τον τετράχρονο γιο τους στους γονείς του στο Ντέραμ, στη βορειοανατολική Αγγλία, επειδή αναζητούσε μια λύση για τη φύλαξη του παιδιού του. Δεν δήλωσε πως μετανιώνει ούτε ζήτησε συγγνώμη.