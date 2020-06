Life

ΗΠΑ: ο Ράσελ Κρόου θα κάνει... ποδαρικό στους κινηματογράφους μετά το lockdown

Τι πραγματεύεται η ταινία που θα προβληθεί με την επανέναρξη της λειτουργίας των σκοτεινών αιθουσών.

Η ταινία «Unhinged», ένα θρίλερ με θέμα την οργή κατά την οδήγηση και πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου, θα είναι η πρώτη ταινία που θα προβληθεί στους αμερικανικούς κινηματογράφους μετά το μαζικό κλείσιμό τους λόγω του κορονοϊού.

Το φιλμ θα κάνει νωρίτερα πρεμιέρα στους κινηματογράφους των ΗΠΑ, την 1η Ιουλίου, καθώς το ψυχολογικό θρίλερ, χαμηλού προϋπολογισμού, αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου και θα δείξει τις διαθέσεις των θεατών για το αν είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Στην ταινία «Unhinged» μία μητέρα αναστατώνει τον Ράσελ Κρόου κατά την οδήγηση και η οργή του στο δρόμο φτάνει στο αποκορύφωμα.

Ο Μαρκ Τζιλ, προεδρεύων και CEO της Solstice Studios, από την οποία γυρίστηκε η ταινία δήλωσε ότι το 2021 θα κυκλοφορήσουν πολλές ταινίες που καθυστέρησαν, οπότε αποφασίστηκε η συγκεκριμένη να προβληθεί αυτό το καλοκαίρι.

«Έχουμε κάποια εύλογη πεποίθηση ότι οι κινηματογράφοι θα ανοίξουν, αλλά υπάρχει κίνδυνος. Εάν τα πράγματα πάνε στραβά και οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας πρέπει να τους κλείσουν, θα το κάνουν» ανέφερε σε δηλώσεις του στο SkyNews.

Η ανακοίνωση της πρεμιέρας της ταινίας βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς εμπνέει ελπίδα, εκτίμησε ο προεδρεύων και CEO του κινηματογραφικού στούντιο.

«Είναι ένα από αυτά τα βήματα που όλοι πρέπει να κάνουμε για να επιστρέψουμε στο φυσιολογικό» πρόσθεσε ο Μαρκ Τζιλ.

Ο αποκλεισμός έχει δημιουργήσει τεράστια ζήτηση ταινιών και τηλεοπτικών σειρών από τους θεατές που παραμένουν στο σπίτι, και οι ειδικοί προβλέπουν -παράπλευρη συνέπεια της πανδημίας- για τους τηλεοπτικούς φορείς να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης περιεχομένου και εκπομπών αργότερα φέτος.