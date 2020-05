Παράξενα

Ινδία: Πέθανε 90χρονος γιόγκι που ισχυριζόταν ότι δεν είχε φάει ή πιει για 80 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θεωρείται αδιανόητο να μπορέσει κάποιος να επιβιώσει χωρίς νερό ή τροφή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένας Ινδός γιόγκι, που ισχυριζόταν ότι δεν είχε φάει ή πιει τίποτα εδώ και 80 χρόνια, ένας ισχυρισμός που αποτέλεσε αντικείμενο ιατρικής μελέτης αλλά και αμφισβήτησης, πέθανε σήμερα σε ηλικία 90 ετών, ανακοίνωσε ο γείτονάς του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Πραλάντ Τζάνι καταγόταν από το μικρό χωριό Τσαράντα, στην πολιτεία Γκουτζαράτ (δυτική Ινδία) και υποστήριζε ότι δεν είχε καταναλώσει νερό ή τροφή από την ηλικία των 11 ετών.

«Πέθανε σήμερα το πρωί, από γηρατειά, στην κατοικία του», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σιτάλ Τσοντάρι. «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τα μεσάνυχτα, όμως οι γιατροί διαπίστωσαν επιτόπου τον θάνατό του», συμπλήρωσε.

Ο Τζάνι ισχυριζόταν ότι τον είχε ευλογήσει μία θεά όταν ήταν μικρός, κάτι που του χάρισε ειδικές δυνάμεις. «Έλαβα το ελιξήριο της ζωής... γεγονός που μου επέτρεψε να ζω χωρίς τροφή και νερό», έλεγε στο Γαλλικό Πρακτορείο το 2003.

Δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί εάν ο γιόγκι πράγματι δεν κατανάλωνε καμία τροφή ή καθόλου νερό κατά τη διάρκεια όλων αυτών των δεκαετιών. Για τους γιατρούς, είναι αδιανόητο το ανθρώπινο σώμα να μπορέσει να επιβιώσει από κάτι τέτοιο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ασκητισμός του, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μικρή κοινότητα πιστών γύρω του, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Ομάδες γιατρών από την Ινδία τον εξέτασαν και τον παρακολούθησαν επισταμένως δύο φορές, το 2003 και το 2010.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μελέτης, όπου παρακολουθείτο σε μόνιμη βάση από κάμερες, ο γιόγκι δεν έφαγε ούτε ήπιε για δύο εβδομάδες, αφήνοντας άναυδους τους γιατρούς.

«Αυτό το φαινόμενο παραμένει ένα μυστήριο», είχε δηλώσει εκείνη την εποχή στον Τύπο ένας νευρολόγος της ομάδας των επιστημόνων.