Πολιτική

Προανακριτική για Παπαγγελόπουλο: Σφοδρή αντιπαράθεση για τους μάρτυρες

Αποχώρησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τη συνεδρίαση της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Τι πυροδότησε την ένταση.

Με την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ σημαδεύτηκε η σημερινή πρώτη συνεδρίαση της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, μετά την εντολή της Ολομέλειας για διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Η αποχώρηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, προς το παρόν, αφορά τη σημερινή συνεδρίαση και μόνο.

Την ένταση πυροδότησαν οι εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις των κομμάτων για τους μάρτυρες που θα πρέπει να κληθούν να καταθέσουν και για τον τρόπο που θα κληθούν.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαταλείπει τον Παπαγγελόπουλο», ανέφεραν απόψε πηγές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Συντελείται ένα ακόμα πραξικόπημα κατά του κράτους δικαίου», απάντησαν, με κοινή δήλωσή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη της προανακριτικής επιτροπής.

Για «κοινοβουλευτικό και δικαστικό πραξικόπημα και παραβίαση βασικών κανόνων δικαίου», κάνουν λόγο οι συνήγοροι υπεράσπισης του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.

ΝΔ: Ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαταλείπει τον Παπαγγελόπουλο

Πηγές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ανέφεραν ότι «η πλειοψηφία, θέλοντας να ρίξει πλήρες φως στην όλη διαδικασία, πρότεινε την κλήση ως υπόπτων των κ.κ. Δ. Παπαγγελόπουλου, των εκδοτών Γιάννη Φιλιππάκη, Αλέξανδρου Τάρκα και της δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκου. Επίσης η πλειοψηφία πρότεινε να ζητήσουν από τους δύο αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου κ.κ. Ζαχαρή και Σοφουλάκη, να ενημερώσουν την επιτροπή με ποιον τρόπο έλαβαν καταθέσεις από τους Εισαγγελείς Διαφθοράς, ώστε με τον ίδιο τρόπο να ζητήσει καταθέσεις και η επιτροπή της Βουλής. Παράλληλα εκφράστηκε επιφύλαξη για άλλους μάρτυρες. «Παρά ταύτα ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να πυροδοτήσει ξανά την επιτροπή απειλώντας την πλειοψηφία, για 3η συνεχόμενη φορά, με αποχώρηση, ζητώντας ως μάρτυρες την κ. Παπασπύρου και τους κ.κ. Μπρακουμάτσο, Παπαγεωργίου, Καλούδη, Ζαγοραίο, την δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου, τον κ. Φιλιππάκη, Μαργωμένο και τον κ. Τάρκα. Στόχος τους ήταν ξεκάθαρα να τραβήξουν τη διαδικασία σε μάκρος. Η πλειοψηφία πρότεινε πως μετά από 8 μήνες πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία», αναφέρουν πηγές της ΚΟ της ΝΔ και σημειώνουν: «τα μέλη της προανακριτικής του ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρώντας, αφήνουν εκτεθειμένο τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Τον εγκαταλείπουν. Η πλειοψηφία ουκ ολίγες φορές δέχθηκε μάρτυρες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές πως ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου, θέλει να αφήσει τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στην τύχη του».

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν παράλληλα ότι η πλειοψηφία είχε δεχθεί ως μάρτυρες τους προτεινόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ξένη Δημητρίου, Ν. Μανία. Κ. Ράνο, Ν. Μανιαδάκη και Κ. Φρουζή. «Άρα η καταγγελία περί δήθεν άρνησης των προτάσεων της μειοψηφίας είναι προσχηματική. Θέλουν να αποχωρήσουν», αναφέρουν πηγές της ΚΟ της ΝΔ και προσθέτουν: «Ενδεικτική της απόστασης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Παπαγγελόπουλο είναι η φράση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Γκιόλα “... δεν είμαστε εμείς ο Παπαγγελόπουλος”».

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη ένα πραξικόπημα κατά του Κράτους Δικαίου

Για ακόμη ένα πραξικόπημα κατά του Κράτους Δικαίου, κάνουν λόγο, σε κοινή τους δήλωση, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην προανακριτική επιτροπή.

«Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην προανακριτική επιτροπή αποχώρησαν από τη σημερινή συνεδρίαση, μετά την αδιανόητη και πρωτοφανή απόφαση της ΝΔ ν’ απορρίψει όλους τους μάρτυρες που προτάθηκαν από την αξιωματική αντιπολίτευση. Μάρτυρες, οι οποίοι είναι ανώτατοι και ανώτεροι εν ενεργεία εισαγγελικοί λειτουργοί, και που οι καταθέσεις τους καθίστανται υποχρεωτικές και αναγκαίες από την ίδια την πρόταση του διευρυμένου κατηγορητηρίου.

Δυστυχώς, η επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης μετατράπηκε από συλλογικός εισαγγελέας σε επιτροπή αποκλειστικά της πλειοψηφίας.

Μετά τον πραξικοπηματικό τρόπο αποκλεισμού των Τζανακόπουλου –Πολάκη,

μετά την κατάρρευση της δήθεν “σκευωρίας” στο σκάνδαλο Novartis,

μετά την εξέταση πλειάδας μαρτύρων παντελώς άσχετων με την υπόθεση που κλήθηκε αρχικά να διερευνήσει η Επιτροπή

μετά την καλπονοθεία σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Κανάλι της Βουλής, κατά την ψηφοφορία για την διεύρυνση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου,

μετά από όλα αυτά, η ΝΔ αρνείται να δεχθεί τους μάρτυρες στην Επιτροπή, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα, πλέον, ότι κινείται βάσει προαποφασισμένων σχεδίου και μεθοδεύσεων.

Φαίνεται ότι στο προκατασκευασμένο πόρισμα της ΝΔ δεν χωρούν μάρτυρες και αποδεικτικό υλικό, γιατί προφανώς την τρομάζει η αλήθεια», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Τσοβόλας: Παραβίαση βασικών κανόνων δικαίου

Για κοινοβουλευτικό και δικαστικό πραξικόπημα και παραβίαση βασικών κανόνων δικαίου, κάνουν λόγο οι συνήγοροι υπεράσπισης του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρης Τσοβόλας και Λύδια Τσοβόλα, με δήλωσή τους σήμερα Τρίτη.

«Η αιφνίδια απόφαση της πλειοψηφίας της ειδικής κοινοβουλευτικής προκαταρκτικής επιτροπής, για μετατροπή ως υπόπτων μη πολιτικών προσώπων, χωρίς να υπάρχει μάλιστα τέτοια απόφαση από την ολομέλεια της Βουλής για τα μη πολιτικά πρόσωπα και η μη αποδοχή του αιτήματος του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου να κληθούν για εξέταση ουσιώδεις μάρτυρες, αποτελεί κοινοβουλευτικό και δικαστικό πραξικόπημα. Έτσι αποδεικνύεται για πολλοστή φορά ότι η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ δεν ενδιαφέρονται για την ανεύρεση της αληθείας, αλλά με παραβίαση βασικών κανόνων δικαίου και με αυθαιρεσίες προωθούν, χωρίς κανένα δισταγμό, πολιτικές διώξεις.

Καταδεικνύεται ακόμη ότι η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, στο βωμό μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, παραβιάζουν τη νομιμότητα και τα στοιχειώδη δικαιώματα πολιτικών και πολιτών.

Η σκευωρία δεν θα περάσει και οι σκευωροί θα αποκαλυφθούν σύντομα».

Σε συμπληρωματική τους δήλωση ανέφεραν: «Η σημερινή μεθόδευση της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ, με την κλήτευση μη πολιτικών προσώπων για εξέταση ως υπόπτων είναι ευθέως αντίθετη με το νόμο Περί Ευθύνης Υπουργών και την πάγια νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Γιατί ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος δεν είναι κατηγορούμενος, χαρακτηρίζεται απλά ως ύποπτος και η Ειδική Κοινοβουλευτική Προανακριτική Επιτροπή ερευνά μόνο αν είναι βάσιμες ή όχι οι αιτιάσεις των 30 βουλευτών της ΝΔ. Μόνο αν στη συνέχεια η Ολομέλεια της Βουλής, μετά την κατάθεση πορίσματος από την ανωτέρω Επιτροπή αποφασίσει την άσκηση Ποινικής Δίωξης κατά του κ. Παπαγγελόπουλου μόνο τότε, μπορεί να ασκηθεί ποινική Δίωξη και κατά συμμέτοχων αν διαπιστώσει την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής.

Είναι ολοφάνερο πλέον ότι ο στόχος της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ αποτελεί πράξη εκφοβισμού δημοσιογράφων και Εισαγγελικών λειτουργών καθώς και αποπροσανατολισμού του Ελληνικού λαού.

Η αυθαιρεσία και η παραβίαση της νομιμότητας δεν τιμούν τη Δημοκρατία και τα σύγχρονα κράτη».