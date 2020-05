Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: Καμιά αμφιβολία ότι θα έχουμε εισαγόμενα κρούσματα (βίντεο)

Ο καθηγητής για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων και του τουρισμού. Τι είπε για τον αριθμό των κρουσμάτων αν δε λαμβάναμε μέτρα και τι θα γίνει σε πιθανό δεύτερο κύμα.