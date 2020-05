Κοινωνία

Λουκάς Παπαδήμος: Φωτογραφίες – ντοκουμέντο από την επίθεση τρία χρόνια μετά

Στην δημοσιότητα φωτογραφίες από το αυτοκίνητο και τον κατεστραμμένο από την έκρηξη φάκελο, ο οποίος παραλίγο να στοιχήσει τη ζωή στον πρώην πρωθυπουργό.



Το αυτοκίνητο του Λουκά Παπαδήμου είναι ακινητοποιημένο στη διασταύρωση των οδών Μάρνης και 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα, μια ισχυρή έκρηξη είχε τραυματίσει τον πρώην πρωθυπουργό, που βγήκε αιμόφυρτος από το αυτοκίνητο.

Η γύρω περιοχή έχει αποκλειστεί και το ημερολόγιο γράφει 25 Μαΐου 2017. Οι πρώτοι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής, που έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν στο εσωτερικό του ΙΧ ότι ένας φάκελος αλληλογραφίας έχει γίνει χαρτοπόλεμος και αμέσως καταλαβαίνουν πως στα χέρια του Λουκά Παπαδήμου έχει εκραγεί κάποιος παγιδευμένος φάκελος.

Τρία χρόνια μετά το περιστατικό, το CNN Greece δημοσιεύει φωτογραφίες – ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο και τον κατεστραμμένο από την έκρηξη φάκελο, ο οποίος παραλίγο να στοιχήσει τη ζωή στον πρώην πρωθυπουργό.

Στο πίσω κάθισμα φαίνονται οι εφημερίδες αλλά και η υπόλοιπη αλληλογραφία του κ. Παπαδήμου, που μόλις είχε παραληφθεί και τοποθετηθεί πίσω αριστερ΄΄α για να της ρίξει μια ματιά ο πρώην πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Μάλιστα, σε μια από τις φωτογραφίες φαίνεται και ο πλαϊνός αερόσακος, ο οποίος ενεργοποιήθηκε στην πίσω αριστερή πόρτα.