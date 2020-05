Πολιτική

Χαρίτσης: η αλαζονεία της ΝΔ στοιχίζει στους Έλληνες

Η Κυβέρνηση λειτουργεί με τη λογική «βλέποντας και κάνοντας», τόσο στην οικονομία όσο και στα εθνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

"Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ 'Μένουμε Όρθιοι', το οποίο και επικαιροποιήσαμε, εστιάζει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η εστίαση και ο τουρισμός που πλήττονται θανάσιμα", υπογράμμισε ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, προσθέτοντας ότι "το δικό μας πρόγραμμα και η λογική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η μέρα με τη νύχτα".

"Δυστυχώς, η αλαζονεία της ΝΔ και η απουσία οποιασδήποτε διάθεσης να μπει σε συζήτηση, παρά τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, στοιχίζει στους Έλληνες πολίτες ολοένα και περισσότερο. Για μια ακόμη φορά, η κυβέρνηση επέλεξε να απαξιώσει τις προτάσεις μας και συνεχίζει με τη λογική βλέποντας και κάνοντας'", είπε ο κ. Χαρίτσης σε συνέντευξη του στον «Real FM».

"Αλίμονο να μιλάει ο πρωθυπουργός για στήριξη της εργασίας, όπως έκανε χθες από τη Θεσσαλονίκη, ενώ ο ίδιος ανακοίνωσε μείωση μισθών κατά 20% στον ιδιωτικό τομέα, μονιμοποίηση της αναστολής συμβάσεων εργασίας, αλλά και της εκ περιτροπής εργασίας.

"Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για ουσιαστική στήριξη της εργασίας. Αυτό σημαίνει πλήρης κάλυψη του μισθολογικού κόστους και διατήρηση των θέσεων εργασίας. Επιπλέον, απαιτούμε στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία έχει ακούσει πολλά παχιά λόγια, αλλά λίγα έχει δει από την κυβέρνηση. Στήριξη με μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, με μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%, αλλά και με την ενεργοποίηση των μικροπιστώσεων.

Ο τρίτος πυλώνας του προγράμματός μας αφορά στη στήριξη εκατομμυρίων συμπολιτών μας που μέσα στην κρίση είδαν το εισόδημά τους να κατακρημνίζεται. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε τη θεσμοθέτηση ενός βασικού εισοδήματος έκτακτης ανάγκης, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου", εξήγησε ο Αλ. Χαρίτσης.

Στο μεταξύ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "πορεύεται με τη λογική 'βλέποντας και κάνοντας' και όσον αφορά στα εθνικά μας θέματα". "Από την πρώτη στιγμή, σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για το τι έχει συμβεί στον Έβρο. Οι εξηγήσεις που δίνονται, ωστόσο, είναι αντιφατικές, και οι αρμόδιοι υπουργοί βρίσκονται σε διαφορετική γραμμή μεταξύ τους", σημείωσε και διερωτήθηκε, "Γιατί το υπουργείο Εξωτερικών, εφόσον -όπως λέγεται- δεν υπήρξε παραβίαση και είσοδος στη χώρα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, προέβη σε διάβημα προς την τουρκική πλευρά;".

"Η εξέλιξη της όξυνσης της τουρκικής παραβατικότητας αναδεικνύει το έλλειμμα στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης", διεμήνυσε ο Αλ. Χαρίτσης, ενώ αναφορικά με την κατασκευή του φράχτη στο νότιο τμήμα του Έβρου, ανέφερε, "Η κυβέρνηση αλλάζει διαρκώς τον σχεδιασμό της θέτοντας σε κίνδυνο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως φάνηκε από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών".