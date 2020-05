Πολιτική

Γεννηματά: Άμεσος στόχος το “Πρόγραμμα της Νέας Αλλαγής”

"Πυρά" κατά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ από την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ στην συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Πολιτικού Εκτελεστικού Συμβουλίου του κινήματος.

«Η ατζέντα της σύγχρονης, “έξυπνης”, Σοσιαλδημοκρατίας επιστρέφει ως μοναδική εναλλακτική πρόταση για να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα γι αυτό και πληθαίνουν οι απομιμήσεις», επισήμανε μεταξύ άλλων η Φώφη Γεννηματά ανοίγοντας τη συζήτηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής το οποίο γίνεται με τηλεδιάσκεψη.

Η κ. Γεννηματά άσκησε έντονη κριτική στη κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι «επιχειρεί να υφαρπάξει λεξιλόγιο της Κεντροαριστεράς μετά την αποκάλυψη του αδιεξόδου της ασυδοσίας της αγοράς». «Επιχειρεί να εμφανιστεί ρητορικά και προσχηματικά μεταλλαγμένη. Απλά κρύβονται μέσα στην πανδημία με ψευτο-ιδεολογήματα της ΝΔ για “νέο ΕΣΥ” ή κοινωνικές συμφωνίες», σημείωσε και παρατήρησε ότι τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης στην οικονομία είναι αποθαρρυντικά, με αντιφατικές εκτιμήσεις, με παλαικομματικές πρακτικές, με μπόλικη επικοινωνία και λιγότερη ουσία.

Τα πυρά της κριτικής της προέδρου του Κινήματος Αλλαγή ήταν πυκνά κι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι δεν αλλάζει. Με σκληρή γλώσσα η κ. Γεννηματά μίλησε για «σημάδια κόπωσης από τον βυζαντινισμό και τα εσωτερικά πυρά». «Χωρίς πυξίδα, με νέα Ζάππεια και εμπόριο ελπίδας, προσπαθεί να κρύψει την αμηχανία του να μιμηθεί μαρκίζες της Σοσιαλδημοκρατίας. Το δήθεν κοινωνικό συμβόλαιο του , ως κυβέρνηση, ήταν ουσιαστικά η αφαίμαξη των μεσαίων στρωμάτων και η εξαφάνιση της αυτοαπασχόλησης ώστε να τους διαχειρίζεται εκλογικά» είπε.

Προσδιορίζοντας το στίγμα των προτάσεων του Κινήματος Αλλαγής, η κ. Γεννηματά υπογράμμισε ότι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο θέλει επαναδιαπραγμάτευση και πως «η οικονομική ύφεση είναι η αφορμή για να το ξαναγράψουμε. Με έναν νέο διάλογο, που φέρνει την εργασία πρώτη στις προτεραιότητες της επόμενης μέρας. Απλά αντί να χρηματοδοτούμε εκ των υστέρων τα λουκέτα, την ύφεση ή τις offshore κάποιων, να κρατήσουμε όρθιους τους εργαζομένους σήμερα». Υπογράμμισε σαφώς ότι το Κίνημα Αλλαγής θα ακολουθήσει με ξεκάθαρη γραμμή αυτόνομη πορεία καθώς «τα προβλήματα της κρίσης είναι μπροστά μας και εδώ θα μετρηθεί το ανάστημα όλων μας».

Προσέθεσε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε δομημένες, στοχευμένες προτάσεις και επισήμανε λάθη, αστοχίες, αδικίες.

«Κανείς δεν δικαιούται να πει ότι κρυφτήκαμε ή ότι κάναμε κριτική από την ασφάλεια της αντιπολίτευσης», ανέφερε η Φώφη Γεννηματά και σημείωσε πως με την επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής η ευθύνη της κυβέρνησης για να μείνουμε ασφαλείς, αυξάνεται. «Δεν μείναμε όμως θεατές. Προτείναμε έγκαιρα ένα ρεαλιστικό, ενδιάμεσο πρόγραμμα άμεσων παρεμβάσεων ώστε να μείνει ζωντανή η οικονομία, όρθια η κοινωνία. Σε ανοιχτή γραμμή με τους ανθρώπους της παραγωγής και της κοινωνίας», τόνισε.

Η κ. Γεννηματά ξεκαθάρισε πως το Κίνημα Αλλαγής ως δύναμη προόδου και δημιουργίας έχει «αντίπαλο τις συντηρητικές πολιτικές που εκπορεύονται και καθοδηγούνται από το μοναδικό κέντρο της εξουσίας , το Μέγαρο Μαξίμου». «Eκεί ανήκει η πολιτική ευθύνη και για τις ανεπάρκειες, τις ανικανότητες, τον αυταρχισμό. Ο αγώνας μας είναι Μαραθώνιος, δεν είναι “κατοστάρι”. Χρειάζεται αντοχή, επιμονή, πίστη στις αρχές, στις αξίες, στους στόχους μας», όπως είπε.

Υποστήριξε ότι «ένα αυτόνομο, δυναμικό και ανεξάρτητο Κίνημα Αλλαγής ενοχλεί διάφορα κέντρα εξουσίας, μια Kεντροαριστερά που τιμά τις αξίες της, αντιπολιτεύεται τον φυσικό της αντίπαλο, χωρίς να δίνει συγχωροχάρτι σε όσα έγιναν μέχρι τον Ιούλιο του 2019». Ισχυρίστηκε ότι «κάθε φορά που υψώνεται δυνατά η φωνή μας και αναθαρρεύει ο προοδευτικός κόσμος, κάποιοι προσπαθούν να μας κοντύνουν, να μας συνθλίψουν μέσα από σενάρια ρυμούλκησης, φτιαχτά πρωτοσέλιδα, fake news και αμφιλεγόμενες δημοσκοπήσεις, κάνοντας την τρίχα τριχιά δηλώσεων στελεχών μας, επιστρατεύοντας ακόμη και απαξιωτικά σχόλια για βουλευτές μας, ανασύροντας τον σεξισμό και τη χυδαιότητα εναντίον μου» .

«Είναι στο χέρι μας να μην τους περάσει. Έχουμε όλοι την πολιτική αλλά και ατομική ευθύνη να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει την αυτονομία της παράταξης, την ποιότητα της αντιπολίτευσης, την ιδεολογική και πολιτική μας ταυτότητα, την κοινή μας απόφαση να προχωρήσουμε μαζί μπροστά», τόνισε.

Κάλεσε σ΄αυτή την προσπάθεια όλες τις δυνάμεις που «αισθάνονται ότι ανήκουν στην Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη, ότι θέλουν πραγματικά να αγωνισθούν μαζί μας, έχοντας κλείσει τα αυτιά τους στις σειρήνες της εξουσίας, μακριά από την ανάγκη μιας προσωρινής “καρέκλας”». «Τους απλώνουμε το χέρι, για να έρθουν κοντά μας».

Έθεσε ως άμεσο στόχο τη διαμόρφωση του νέου ολοκληρωμένου σχεδίου για την χώρα και την κοινωνία, «το Πρόγραμμα της Νέας Αλλαγής», όπως είπε, «με προτεραιότητα την ανόρθωση της οικονομίας, τη μείωση των ανισοτήτων, όχι τα κέρδη για τις ελίτ».

«Με ένα νέο μοντέλο παραγωγής που φέρνει επενδύσεις και δημιουργεί βιώσιμη ανάπτυξη. Να επανασυνδεθούμε με τα μεγάλα ζητούμενα της ζωής κάθε ανθρώπου: την υγεία, την εργασία, την πρόνοια, την εκπαίδευση, το περιβάλλον. Με ισχυρή σφραγίδα δημοκρατίας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης. Πρόγραμμα που βασίζεται σε μια νέα Κοινωνική Συμφωνία, όπως είπα. Η διαμόρφωση του είναι το κυρίαρχο ζήτημα στην πορεία προς τη Συνδιάσκεψη μας, που θα γίνει το φθινόπωρο. Στόχος μας να ενεργοποιηθούν ικανά στελέχη του χώρου, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, στελέχη επιμελητηρίων, κοινωνικών κινημάτων, στελέχη της αυτοδιοίκησης. Δίνουμε βήμα σε νέα παιδιά με φρέσκες ιδέες, που δεν μετέχουν στα κεντρικά μας όργανα», υπογράμμισε η κ. Γεννηματά.