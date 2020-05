Life

Perou: “21 χρόνια στην Κόλαση” με τον Marilyn Manson

Οι εμπειρίες και οι εικόνες μιας διαδρομής... παράλληλης, που έχτισαν μια ισχυρή σχέση.

Ο Βρετανός φωτογράφος Perou φωτογραφίζει τον Μέριλιν Μάνσον για περισσότερα από 20 χρόνια και σε ένα νέο βιβλίο περιγράφει τα πάνω και τα κάτω της στενής τους σχέσης.

Το βιβλίο με τίτλο «Marilyn Manson by Perou: 21 Years In Hel» περιλαμβάνει πάνω από 350 φωτογραφίες και πορτρέτα του Αμερικανού, τραγουδιστή-τραγουδοποιού, ηθοποιού και εικαστικού καλλιτέχνη που δημοσιεύονται πρώτη φορά.

«Συχνά με ρωτούν: “Ποιο είναι το αγαπημένο σου πρόσωπο για φωτογράφιση; Ποιο είναι το καλύτερο πρόσωπο που έχεις φωτογραφίσει;”» αναφέρει ο Perou στην περίληψη του βιβλίου. «Πάντα είναι ο Μέριλιν Μάνσον» τονίζει.

Τα πορτρέτα επί σκηνής ή από τα παρασκήνια και οι φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές δίνουν μια σπάνια εικόνα για τον κόσμο του Μάνσον.

Τα κείμενο που συνοδεύουν τις φωτογραφίες προέκυψαν από συνομιλίες μεταξύ των δύο, συζητούν για το έργο και τη φιλία τους ― περίεργη, ειλικρινής και κατά καιρούς ανοιχτή αντανάκλαση των προσωπικών ιστοριών τους και της συνεργασία τους. Ο Μάνσον σχολιάζει: «Θυμάμαι την πρώτη φορά που εμφανίστηκες ότι είχες περισσότερα δαχτυλίδια από εμένα. Φαινόσουν ατάραχος, σαν να ήσουν στην ταινία Romper Stomper: bomber jacket, ψηλές μπότες με κορδόνια, απόλυτα Βρετανός, ελάχιστα κατανοητός».

Ο Μάνσον προσθέτει: «Αισθάνθηκα αυτόματα άνετα γύρω σου και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Η σχέση και ο αμοιβαίος σεβασμός στην τέχνη του άλλου είναι εμφανείς στο έργο. Για το πρόσωπο που αγαπά να φωτογραφίζει ο Perou αναφέρει: «Πιθανότατα όλοι οι φωτογράφοι μουσικών θα ήθελαν να είναι σε μια μπάντα… Πάντα μου άρεσε να ντύνομαι και συνηθίζω να απολαμβάνω να είμαι το επίκεντρο της προσοχής. Μερικές φορές αυτό ήταν ένα πρόβλημα, όταν εμφανίζεσαι πιο απίθανος από το «ταλέντο», αλλά ποτέ δεν εμφανίστηκα πιο απίθανος από τον Μέριλιν Μάνσον, ποτέ».

Κάθε φορά που τον φωτογραφίζω είναι διαφορετικός, πάντα εξελισσόμενος, χωρίς επανάληψη, ποτέ βαρετός. Και συνήθως θέλει να δοκιμάζει κάτι δημιουργικό και απροσδόκητο, τονίζει ο Perou.

Ο γεννημένος το 1970 Perou είναι ένας από τους κορυφαίους φωτογράφους πορτρέτου στον κόσμο. Έχει συνεργαστεί με πολλά διάσημα συγκροτήματα, καλλιτέχνες και προσωπικότητες, όπως οι Αλ Γκορ, Led Zeppelin, U2, Coldplay,Ντάμιεν Χιρστ, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Jay-Z.

Το βιβλίο “Marilyn Manson by Perou: 21 Years In Hel” θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου από τον εκδοτικό οίκο Reel Art Press.