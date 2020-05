Πολιτική

Παρέμβαση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ένταση στα ελληνοτουρκικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα στην Άγκυρα για την αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και στον Έβρο.

Οι ΗΠΑ εργάζονται συστηματικά για τη μείωση των εντάσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υποστήριξε ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Μάθιου Πάλμερ.

Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης στη δεξαμενή σκέψης German Marshall Fund, ο κ. Πάλμερ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την Αθήνα και την Άγκυρα με στόχο να αμβλυνθούν με διπλωματικά μέσα τα διάφορα σημεία τριβής και να μην εξελιχθούν σε ενδεχόμενες κρίσεις.

«Υπάρχουν προκλήσεις (challenges) με υπερπτήσεις από τουρκικά αεροσκάφη, τις οποίες έχει τονίσει η ελληνική κυβέρνηση. Και πάλι, συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας για την προώθηση του διαλόγου, για την προώθηση της υπεύθυνης διαχείρισης των τομέων που καταγράφονται διαφωνίες και για την άμβλυνση των σημείων τριβής πριν εξελιχθούν σε κρίσεις. Αυτό δεν είναι νέο ζήτημα. Αυτό είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε για πολλά χρόνια και μερικά από αυτά τα σημεία τριβής υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό», τόνισε ο Αμερικανός υφυπουργός, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σχετικά με τα γεγονότα στον Έβρο, ο κ. Πάλμερ υπενθύμισε την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Αλεξανδρούπολη τον Μάρτιο, λέγοντας ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει για τις πιέσεις που ασκούνται στα ελληνοτουρκικά σύνορα, τα οποία είναι τα σύνορα της Τουρκίας με την Ε.Ε.

«Ενθάρρυνα την Τουρκία να εργαστεί για να μειώσει αυτές τις εντάσεις. Έκτοτε, έχουμε δει την ένταση στα σύνορα να αποκλιμακώνεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.