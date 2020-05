Life

O Eminem ανακοίνωσε στους θαυμαστές τον αριθμό του τηλεφώνου του

Έγραψε τον αριθμό στα social media, ζητώντας να του υποβάλλουν "καυτές ερωτήσεις".

Ο Eminem έδωσε στους θαυμαστές του, μέσω Twitter, τον αριθμό του τηλεφώνου του στο πλαίσιο νέας πρωτοβουλίας να απαντά στις καυτές ερωτήσεις τους.

Ο Αμερικανός ράπερ έγραψε στο Twitter: «Αγαπητέ Stan, ήθελα να σου γράψω νωρίτερα, αλλά απλά ήμουν απασχολημένος» στείλε μου μήνυμα, θα σας καλέσω πίσω 313-666-7440 # MMLP20 #DearSlim» και συμπεριέλαβε σύνδεσμο σε έναν ιστότοπο που διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας του και δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές να του στείλουν μήνυμα κειμένου.

Συνδέθηκε επίσης με μια νέα υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης με βάση τηλεφώνων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι θαυμαστές για να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα απαντήσουν.