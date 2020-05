Κοινωνία

Συλλήψεις για εκρηκτικούς μηχανισμούς (εικόνες)

Πώς έφθασε στη σύλληψη των δραστών η Αστυνομία...

Συνελήφθησαν δύο άτομα για απόπειρα εμπρησμού και κατοχή εκρηκτικών υλικών.

Ένας εκ των δραστών εντοπίστηκε τη στιγμή που επιχειρούσε να ενεργοποιήσει εκρηκτικούς - εμπρηστικούς μηχανισμούς στην περιοχή της Καλαμαριάς

Ο έτερος συλληφθείς επιτηρούσε τον χώρο στον οποίο θα τοποθετούσαν τους μηχανισμούς

Στο πλαίσιο ερευνών κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων χειροβομβίδα, πυροτεχνικές κατασκευές, ποσότητες κάνναβης και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, usb , κινητά τηλέφωνα) τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση

Η πολυήμερη και ενδελεχής έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οδήγησε στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη δύο ατόμων (ημεδαπών, ηλικίας 27 και 28 ετών) τη στιγμή που επιχειρούσαν να ενεργοποιήσουν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς - εμπρηστικούς μηχανισμούς στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (27-05-2020), ο 28χρονος εντοπίστηκε να κινείται με ποδήλατο στην Καλαμαριά και να παρατηρεί επιμόνως πολυκατοικία της περιοχής, στην οποία μετά από λίγο ο 27χρονος εναπόθεσε στο έδαφος, από σακίδιο πλάτης που έφερε, δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς -εμπρηστικούς μηχανισμούς, τους οποίους επιχείρησε να ενεργοποιήσει με τη χρήση φλόγας.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας κινήθηκαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε. Λίγο αργότερα εντοπίσθηκε στο κέντρο της πόλης ο 28χρονος να επιβαίνει στο ίδιο ποδήλατο και συνελήφθη.

Ακολούθησαν έρευνες σε 4 οικίες στο κέντρο της πόλης στις οποίες διέμεναν οι συλληφθέντες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 πυροτεχνικές κατασκευές,

χειροβομβίδα - δακρυγόνο,

σφεντόνα και 3 μεταλλικά μπουλόνια,

πλαστικές φιάλες με εύφλεκτο υλικό,

πτυσσόμενο μαχαίρι,

σπρέι πιπεριού,

ποσότητες κάνναβης, και

φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι- usb , κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν προσήχθησαν δέκα (10) ακόμη άτομα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία - κακουργηματικού χαρακτήρα - για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα έκρηξης, απόπειρα εμπρησμού, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από τις οποίες μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο, παράβαση των νόμων περί όπλων, περί φωτοβολίδων και περί ναρκωτικών, αντίσταση και απείθεια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.