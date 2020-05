Υγεία - Περιβάλλον

Ισπανία: Μόνον ένας θάνατος από κορονοϊό

Μία ανθρώπινη απώλεια το τελευταίο 24ωρο...

Η Ισπανία κατέγραψε μόλις έναν θάνατο εξαιτίας του κορωνοϊού το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 27.118.

Μόλις 39 θάνατοι έχουν αναφερθεί τις τελευταίες επτά ημέρες, ενώ συνολικά 236.769 κρούσματα έχουν καταγραφεί από την αρχή της επιδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου.

Η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι τα στοιχεία ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις τις επόμενες ημέρες καθώς οι αρχές εφαρμόζουν αναδρομικά μια νέα μεθοδολογία για την καταγραφή κρουσμάτων και θανάτων.