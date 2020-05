Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Αναστάτωση από τα νέα κρούσματα στη Λομβαρδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε το τελευταίο 24ωρο ο ρυθμός μετάδοσης του ιού στη γειτονική χώρα. Στη Λομβαρδία εντοπίζονται δύο στα τρία νέα κρούσματα.

117 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 33.072 τον αριθμό των θυμάτων στη γειτονική μας χώρα.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 584 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό τους σε 231.139. Μέχρι σήμερα, στην Ιταλία, 147.101 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πλέον αναρρώσει.

Στο μεταξύ, 505 ασθενείς βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και, συνολικά, 7.729 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 42.732 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός. Συνεχίζει να μειώνεται, δηλαδή, ο αριθμός των ασθενών που έχουν εισαχθεί στα νοσοκομεία και στις εντατικές μονάδες θεραπείας και όσων θεραπεύονται κατ’ οίκον.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο αυξήθηκε κατά 187 κρούσματα. O αριθμός των νεκρών παρουσιάζει αύξηση: έχασαν τη ζωή τους 29 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 224 λιγότεροι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας το 65% των νέων κρουσμάτων καταγράφηκε στη Λομβαρδία. Κάτι που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλη την Ιταλία (συμπεριλαμβανομένης και της ευρύτερης περιοχής του Μιλάνου) η οποία, κανονικά, θα πρέπει να ισχύσει από τις 3 Ιουνίου.

Στο μεταξύ, η ομάδα της Μπολόνια έκανε γνωστό ότι ένας συνεργάτης του προπονητή, Σινίσα Μιχάιλοβιτς, προέκυψε θετικός στον ιό. Αποφασίστηκε η διακοπή των προπονήσεων και θα πρέπει να αποφασιστεί, τώρα, αν η ομάδα, στο σύνολό της, είναι αναγκαίο να τεθεί σε καραντίνα.