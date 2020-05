Κοινωνία

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” και ο Δήμος Αθηναίων ενώνουν τις δυνάμεις τους

Τι προβλέπεται στο Σύμφωνο Συνεργασίας που υπεγράφη για την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο.

Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστα Γιαννόπουλου καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ενισχύσουν την ήδη άριστη σχέση αμοιβαίας υποστήριξης και να συνεργαστούν με σκοπό, την από κοινού, ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο.

Επίσης, την ενίσχυση των διαδικασιών προαγωγής του βιοτικού επιπέδου και της υγείας των παιδιών, αλλά και των διαδικασιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης για θέματα παιδικής κακοποίησης - παραμέλησης, οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεων, αναλαμβάνοντας μάλιστα την κοινή δέσμευση ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, κατά αρμοδιότητα, για την καλύτερη και πιο άμεση επίτευξή τους.

Επιπλέον, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύτηκαν να αξιοποιήσουν τις δράσεις και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών στους κρίσιμους τομείς της Βίας, Υγείας, Εξαφάνισης και Φτώχειας, καθώς και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα), υπό το θεσμικό και συντονιστικό ρόλο του Δήμου Αθηναίων. Όπως επίσης, να συνεργαστούν και να στηρίξουν το έργο και τις δράσεις του Οργανισμού σε δημοτική κλίμακα και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια παροχής βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειές τους που χρήζουν στήριξης, μέσω των δράσεων που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αλλά και με την επέκτασή τους.

Με σκοπό την υλοποίηση των ανωτέρω «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει στη διάθεση του Δήμου Αθηναίων και των αρμόδιων υπηρεσιών του, το σύνολο των υλικοτεχνικών υποδομών του καθώς και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του. Αναλυτικότερα:

· Την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056

· Την Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000

· Την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111

· Τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά (Ασθενοφόρα), ενταγμένες στο ΕΚΑΒ

· Τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας με προβλήματα διαβίωσης

· Τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του Οργανισμού στον τομέα της Εξαφάνισης ανηλίκων (116000 και AMBER ALERT HELLAS)

· Την Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης εξαφανισμένων Παιδιών «Θανάσης Μακρής» στελεχωμένη από εκπαιδευμένους εθελοντές και διεθνώς πιστοποιημένες κυνοφιλικές ομάδες

· Την ενεργή συμμετοχή της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, και άλλων υπηρεσιών του Δήμου στα Προγράμματα Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas για τον εντοπισμό ανηλίκων και ενηλίκων αντίστοιχα.

· Την Υπηρεσία επιτόπιας παρέμβασης, από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους του Οργανισμού

· Το Πολυϊατρείο του Οργανισμού στο κέντρο της Αθήνας και τις Κινητές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής για Παιδιά

· «Το Σπίτι του Παιδιού», ένα Κέντρο Ημέρας Εξατομικευμένης Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους

· Τον «Οδυσσέα», το 1ο Κινητό Εργαστήρι Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας

· Τα εξειδικευμένα οχήματα άμεσης επέμβασης καθώς και τα διασωστικά οχήματα του Οργανισμού

Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής σε παιδιά με τα 2 Κινητά Πολυϊατρεία και τις 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής που διαθέτει, το πρόγραμμα Παιδιατρική κατ’ οίκον Νοσηλεία σε παιδιά με χρόνια και σοβαρά προβλήματα υγείας, διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας του Συλλόγου.

Ειδικότερα, σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας όπου εμπλέκονται παιδιά ο Οργανισμός αναλαμβάνει την παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την προστασία και την κοινωνική επανένταξή τους.

Επιπλέον, ο Οργανισμός όταν κρίνεται από κοινού σκόπιμο θα πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις στα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας και στελεχών άλλων υπηρεσιών του Δήμου με σκοπό την ένταξη του ανθρωπίνου δυναμικού της στον επιχειρησιακό βραχίονά του και συγκεκριμένα στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις εξαφανίσεις 116000 και της «Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Θανάσης Μακρής» σε περιπτώσεις ενεργοποίησης Amber Alert και Missing Alert.

«Για κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται για να είναι τα παιδιά υγιή και ασφαλή, είμαστε εδώ. Στην πράξη. Με κάθε δυνατό τρόπο και με κάθε υπηρεσία μας. Είμαστε υπερήφανοι που βρήκαμε τον τρόπο να συμμαχήσουμε ενεργά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που εδώ και πολλά χρόνια δίνει τη δική του ξεχωριστή μάχη. Δεν πρόκειται για μία τυπική συμφωνία συνεργασίας αλλά για μία ουσιαστική, πρακτική σύμπραξη με κοινό σκοπό και στόχο. Να είμαστε δίπλα στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη» τόνισε αμέσως μετά την υπογραφή του Συμφώνου ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας και δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για αυτό το δυναμικό νέο πλαίσιο συνεργασίας που ορίσαμε με τον Δήμο Αθηναίων προς όφελος όλων των παιδιών και των οικογενειών τους. Ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς όπως οι σημερινοί, όπου οι κίνδυνοι που απειλούν τη ζωή και το μέλλον όλων και ιδιαίτερα των παιδιών αυξάνονται δραματικά, η ένωση δυνάμεων αποδεικνύεται ως ο πιο πρόσφορος τρόπος για την αντιμετώπισή τους. Ενώνουμε, λοιπόν, δυνάμεις με τον Δήμο Αθηναίων σε μια γόνιμη συνεργασία για την προστασία των παιδιών και όλων των ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας, θέτοντας στη διάθεσή τους την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του συνόλου των δράσεων και υπηρεσιών μας».