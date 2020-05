Κοινωνία

Τον απήγαγαν και ζητούσαν λύτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας ανήλικος μεταξύ των συλληφθέντων για την αρπαγή.

Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 30 και 17 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της αρπαγής ομοεθνούς τους ύστερα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Χθες το απόγευμα, αλλοδαπός κατήγγειλε στις αρχές ότι απήχθη από ομοεθνείς του, οι οποίοι και τον κρατούσαν διά της βίας σε σπίτι στην περιοχή του δήμου Βόλβης. Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι δράστες με απειλές κατά της ζωής του απαιτούσαν και απέσπασαν χρηματικό ποσό από συγγενείς του προκειμένου να τον αφήσουν ελεύθερο.

Έπειτα από αναζητήσεις, σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ο 30χρονος ως επικεφαλής της οργάνωσης καθώς και ο 17χρονος συνεργός του. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, αρπαγή και επικίνδυνες σωματικές βλάβες και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.