Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: δημιουργούμε ασφαλείς συνθήκες για την εργασία και τον τουρισμό

Οι επιστήμονες θεωρούν δεδομένο ένα δεύτερο κύμα επιδημίας κορονοϊού κι εμείς ετοιμαζόμαστε γι΄ αυτό, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας.

Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτές τις υγειονομικές συνθήκες, έτσι ώστε με ασφάλεια ο κόσμος να επιστρέψει στην εργασία του και να έχουμε και τουρισμό, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και πρόσθεσε ότι «αυτό γίνεται όπως βλέπετε λελογισμένα, με κανόνες. Με έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με την κοινωνία, θέλουμε να τη συνεχίσουμε και να την ενδυναμώσουμε».

Ο Β. Κικίλιας μίλησε στον Alpha, για ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης και πρωτοκόλλων για όλα τα νησιά το οποίο όπως είπε θα ανακοινώσει αναλυτικά τις προσεχείς ημέρες το υπουργείο Υγείας.

«Όπως αντιμετωπίσαμε τον κορονοϊό τον χειμώνα και την άνοιξη, έτσι και το καλοκαίρι. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει ενδυνάμωση και διασύνδεση όλων των δομών υγείας, νοσοκομείων, κέντρων υγείας, περιφερειακών ιατρείων.

-Επαρκή Μέσα Ατομικής Προστασίας για όλους τους υγειονομικούς σε όλα τα νησιά.

-687 επιπλέον προσλήψεις υγειονομικών στα νησιά μας από 1.100 εγκρίσεις που αναμένεται να δρομολογηθούν.

-Επιπλέον διαγνωστικά τεστ και ένα σχέδιο διακομιδών με πλωτά και εναέρια μέσα, υπό την επίβλεψη του ΕΚΑΒ.

-Και επίσης, περαιτέρω εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας από τον ΕΟΔΥ» ανέφερε.

Οι επιστήμονες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, μας λένε ότι θα υπάρχει ένα δεύτερο κύμα, πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας και τόνισε πως «το ύψος του κύματος και την έντασή του, το αν θα μεταλλαχθεί ή όχι ο ιός και πώς αυτό θα έρθει στη χώρα μας έναντι άλλων χωρών αυτό μένει να το δούμε. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να ετοιμάσω το υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας για όλα τα σενάρια».