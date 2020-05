Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το 40% των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το προφίλ των ασυμπτωματικών ασθενών σύμφωνα με νέα έρευνα...

Άλλη μια επιστημονική έρευνα συμπέρανε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 40%, των ασθενών με Covid-19 είναι ασυμπτωματικοί, κυρίως γυναίκες και νεότερης ηλικίας άνθρωποι. Η μικρή κινεζική μελέτη κατέληξε στην εκτίμηση ότι οι ασθενείς με καθόλου ή πολύ ήπια συμπτώματα μπορούν να μεταδώσουν τον ιό SARS-CoV-2, αλλά για λιγότερο χρόνο σε σχέση με όσους έχουν πιο σοβαρά συμπτώματα.

Οι ερευνητές του Νοσοκομείου Τσονγκνάν του Πανεπιστημίου της Γουχάν, του επικέντρου της πανδημίας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «JAMA Network Open», ανέλυσαν δεδομένα από 78 -επιβεβαιωμένα με μοριακά τεστ- περιστατικά Covid-19, από τα οποία τα 33 (το 42%) ήταν πλήρως ασυμπτωματικά.

Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς ήταν νεότερης ηλικίας (κατά μέσο όρο 37 ετών) σε σχέση με όσους είχαν συμπτώματα (μέση ηλικία 56 ετών), ενώ τα δύο τρίτα των ασυμπτωματικών ήταν γυναίκες (67%). Επιπλέον, οι ασυμπτωματικοί –όπως έδειξαν οι ιατρικές εξετάσεις- ανέκαμψαν ταχύτερα, εμφανίζοντας κατά μέσο όρο βελτίωση των πνευμόνων σε εννέα ημέρες έναντι 15 ημερών όσων είχαν συμπτώματα.

Ακόμη, οι ασυμπτωματικοί ασθενείς ήταν μεταδοτικοί (έκχυση του ιού στο περιβάλλον) για οκτώ μέρες, διάστημα πολύ μικρότερο από τις 19 μέρες των ασθενών με συμπτώματα. Τέλος, είχαν μικρότερα επίπεδα λεμφοκυττάρων CD4+T, πράγμα που αποτελεί ένδειξη ότι στους ασυμπτωματικούς η βλάβη στο ανοσοποιητικό σύστημά τους είναι μικρότερη.

Η νέα μελέτη έρχεται να προστεθεί σε άλλες που αναδεικνύουν τη σημασία της διενέργειας δειγματοληπτικών τεστ όχι μόνο σε ανθρώπους με συμπτώματα, αλλά επίσης σε ασυμπτωματικά άτομα του πληθυσμού, έτσι ώστε να απομονώνονται σε περίπτωση λοίμωξης όσο το δυνατό πιο έγκαιρα, προτού πιθανώς εξελιχθούν σε εστίες υπερμετάδοσης.