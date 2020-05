Τοπικά Νέα

Ανατροπή στην υπόθεση ασέλγειας ανήλικης από Αφγανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στον ανακριτή. Τι υποστήριξε ο ίδιος για την υπόθεση.

Να αφεθεί ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας για τον Αφγανό υπήκοο που είχε συλληφθεί την περασμένη Δευτέρα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όταν τον κατήγγειλε μία πρόσφυγας από τη Συρία ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις εναντίον της 6χρονης κόρης της.

Ο κατηγορούμενος -που σύμφωνα με τα διωκτικά έγραφα είναι 19 ετών, αλλά ο ίδιος διατείνεται ότι είναι 15 ετών και για το λόγο αυτό υπέβαλε αίτημα για διενέργεια ειδική ιατρικής εξέτασης- αρνήθηκε στην απολογία του τις πράξεις που του καταλογίζονται. Όπως έγινε γνωστό, ισχυρίστηκε ότι όσα κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης είναι ψευδή, υποστηρίζοντας ότι τον εκβίαζε για να εισπράξει χρήματα, ενώ την κατήγγειλε επίσης ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών και προσφύγων.

Σύμφωνα με όσα απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή, ο ίδιος φιλοξενείτο τις τελευταίες μέρες μαζί με την αδελφή του, τον γαμπρό του και την νύφη του στο διαμέρισμα όπου διαμένει η καταγγέλλουσα με τον σύζυγο και τρία ανήλικα παιδιά τους στους Αμπελόκηπους, στο πλαίσιο προγράμματος στέγασης προσφύγων. «Πληρώσαμε 700 ευρώ και εκείνη ζητούσε άλλα 300 ευρώ. Όταν την απείλησα ότι θα την καταγγείλω προχώρησε στην καταγγελία» φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Όπως ανέφερε ο συνήγορός του Σάκης Χατζάκος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο νεαρός Αφγανός αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, αλλά κρατείται διοικητικά καθώς στερείται νόμιμων εγγράφων που να δικαιολογούν την παραμονή του στην Ελλάδα, ενώ τις επόμενες μέρες θα υποβάλλει αίτημα για τη χορήγηση ασύλου. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τις διωκτικές αρχές για να διερευνηθεί εάν ισχύουν πράγματι τα όσα ισχυρίστηκε περί εκβίασης και εμπλοκής της καταγγέλλουσας σε κύκλωμα διακινητών.