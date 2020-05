Πολιτική

Τσίπρας: Θετική εξέλιξη για το Νότο οι προτάσεις της ΕΕ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε πως δεν θα πρέπει να βιαστούμε να πανηγυρίσουμε πριν από το τελικό αποτέλεσμα.

Θετική εξέλιξη για όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, χαρακτήρισε την πρόταση της Κομισιόν, για το Ταμείο Ανάκαμψης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αν και συμπλήρωσε ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να πανηγυρίσουμε

Σε συνέντευξη που παραχώρησε δια ζώσης στο στούντιο του Alpha, υπογράμμισε την σύγκρουση αντιλήψεων με την κυβέρνηση όσον αφορά τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, ενώ εμφανίστηκε ανήσυχος από την ποιοτική αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας και από την αμηχανία της κυβέρνησης.

“Η πρόταση της ΕΕ υιοθετεί κάποια στοιχεία από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά να μην βιαστούμε να πανηγυρίσουμε πριν δούμε το τελικό αποτέλεσμα”, ανέφερε ο κ. Τσίπρας και συμπλήρωσε: “Είχαμε προτείνει σαν βάση το ποσό του 1,5 τρισ. ευρώ τώρα είναι τα μισά, ωστόσο έχει κάποια στοιχεία όπως η αμοιβαιοποίηση, οι μεταβιβάσεις πόρων, η αύξηση του προϋπολογισμού που ήταν προτάσεις του ευρωπαϊκού Νότου έναντι του Βορρά”. Σημείωσε ακόμη ότι η εξέλιξη αυτή προέκυψε από ανάγκη καθώς το Βερολίνο συνειδητοποίησε ότι αν δεν αλλάξει στρατηγική, ο συστημικός κίνδυνος που λέγεται Ιταλία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε διάσπαση της Ευρώπης. Η Ιταλία δεν είναι όπως η Ελλάδα που αντιστοιχούσε στο 1,5% της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. Συμπλήρωσε πάντως ότι “πρέπει να δούμε και με τι όρους και σε ποιά χρονική διάρκεια θα δοθούν τα χρήματα και αν θα συνοδεύονται από αιρεσιμότητες, δηλαδή από μνημόνια”.

Ο ιός δεν μας έχει ξεχάσει

Ξεκινώντας από την υγειονομική κρίση σημείωσε ότι ο ιός δεν μας έχει ξεχάσει είναι μεγάλη επιτυχία ότι τον αντιμετωπίσαμε με τις λιγότερες απώλειες αλλά δεν πρέπει να ξεχαστούμε για να μην το πληρώσουμε. Σημείωσε ακόμη ότι “είναι επιτυχία της χώρας, ο περιορισμένος αριθμός των κρουσμάτων που οφείλεται στην υπεύθυνη στάση όλων, των πολιτών και της αντιπολίτευσης. Θα ήταν διαφορετικά αν η κυβέρνηση που συντονίστηκε με τις οδηγίες της διεθνούς κοινότητας, είχε μία αντιπολίτευση που θα της κουνούσε το δάχτυλο επισείοντας συνέχεια τις συνέπειες των μέτρων στην οικονομία”.

Σύγκρουση αντιλήψεων με την κυβέρνηση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα του κόμματός του για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας το “Μένουμε Όρθιοι” και τις διαφορές του από τις προτάσεις της κυβέρνησης. Απαντώντας στην κριτική ότι είναι επανάληψη των δικών της προτάσεων με αυξημένα τα ποσά, είπε ότι “υπάρχει μία σύγκρουση αντιλήψεων με τα μέτρα της κυβέρνησης, στην ποιότητα των μέτρων και στη χρονικότητα. Η ελληνική οικονομία βασίζεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και αυτή πρέπει να στηρίξουμε σήμερα όπως και τις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς. Αυτή είναι η δική μας πρόταση, αντίθετα η κυβέρνηση επιδοτεί την αναστολή της εργασίας, ενώ έρχεται πολύ αργά να αντιμετωπίσει μία κρίση που μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά ύφεση...Αυτή την ώρα υπάρχει ανάγκη οι επιχειρήσεις που έμειναν δύο μήνες κλειστές ενώ οι υποχρεώσεις τους έτρεχαν να αποκτήσουν την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα κεφάλαιο κίνησης. Λέμε λοιπόν για κάθε επιχείρηση 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολεί μέχρι συνολικού ποσού 100.000 ευρώ. Επίσης να δοθεί στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό...Να αξιοποιηθεί η αναπτυξιακή τράπεζα που έχει προίκα 5 δισ. και να αυξηθεί στα 12 δισ. Η εγγυοδοσία από το δημόσιο των επιχειρήσεων να φθάσει μέχρι 90% ή και 100% για φθηνό δανεισμό”. Είπε ακόμη ότι οι προτάσεις να μειωθεί το ΦΠΑ στο 6% και να μειωθεί η προκαταβολή φόρου στο 50% ήταν σχεδιασμοί της κυβέρνησής του πριν τις περυσινές εκλογές.

Αναφέρθηκε στο μαξιλάρι ασφαλείας λέγοντας ότι τώρα είναι η ώρα να αξιοποιηθεί και όχι να σπαταληθεί. Απαντώντας στις επικρίσεις περί σπατάλης είπε ότι “κατ αρχή τα 16 δισ. είναι κλειδωμένα για την αποπληρωμή των δανείων στο προσεχές διάστημα. Από εκεί και μετά τα διαθέσιμα είναι 25 δισ. και εμείς λέμε να πάρουμε τα 13 δισ. άρα δεν λέμε να τα πάρουμε όλα...Η διαφορά μας από την κυβέρνηση είναι ότι εμείς λέμε ότι αν δεν υπάρξει εμπροσθοβαρής στήριξη της οικονομίας καθώς η ύφεση φέρνει ύφεση, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να διατηρήσουμε το ίδιο ύψος για το δημόσιο χρέος και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το ποσοστό της ύφεσης”.

Όσο για το που θα κινηθεί η ύφεση ο κ. Τσίπρας απάντησε επικαλούμενος τις μελέτες των διεθνών οργανισμών που μιλάνε για μία ύφεση 10% σε όλη την ευρωζώνη και οι οποίες αναφέρουν ότι η Ελλάδα λόγω του τουρισμού θα είναι πρωταθλήτρια στην ύφεση. “Το κρίσιμο όμως για την κυβέρνηση δεν είναι να κάνει εκτίμηση, όπως οι δημοσιογράφοι, αλλά να χαράξει πολιτική για να την αποτρέψει ή να την μειώσει. Η κυβέρνηση δεν υιοθετεί την λογική των εμπροσθοβαρών μέτρων...Αυτά που προτείνουμε δεν είναι για να κάνουμε τους γαλαντόμους αλλά για να μειώσουμε την ύφεση...Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι 8 δισ. και είναι τα ίδια ανεξάρτητα από την πρόβλεψη της ύφεσης, είτε η πρόβλεψη είναι για 3%, είτε 5% είτε 8%.

Ειδική αναφορά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόβλεψη που έχει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων, και υποστήριξε ότι η καθυστέρηση της κυβέρνησης να πάρει μέτρα θα επιβαρύνει τους πιο αδύναμους. “Εμείς προτείνουμε από 400 έως 800 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά, για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη γιατί αλλιώς θα βρεθούμε μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις του παρελθόντος”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

“Ποιοτική αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας”

Για την επιθετικότητα της Τουρκίας είπε: “Είμαι ανήσυχος γιατί βλέπω μία ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου του τουρκικής προκλητικότητας...Είχαμε υπερπτήσεις πάνω από νησιά και από τον Έβρο και έχουμε και το τουρκολυβικό σύμφωνο που αμφισβητεί την ΑΟΖ νοτίως της Κρήτης...Πρέπει να υπάρξει εθνική γραμμή που όμως δεν μπορεί να είναι η αμηχανία. Θέλουμε τον διάλογο τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά αυτό περνά μέσα από τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την δυνατότητα που μας δίνει η συμμετοχή μας στους διεθνείς οργανισμούς και κυρίως στην ΕΕ και να διεκδικήσουμε κυρώσεις κατά της Τουρκίας όπως κάναμε πέρυσι με τον πρόεδρο Αναστασιάδη”.

Αναφέρθηκε στο τελευταίο επεισόδιο στα ελληνοτουρκικά σύνορα λέγοντας ότι δεν είναι καλό σήμα και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση: “Το να κάνεις διάβημα και μετά να το κρύβεις και να μεταφέρεις και τον φράχτη για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι δεν είναι καλό σημάδι...Η εθνική γραμμή χρειάζεται μία συμφωνία, στρατηγική και σύγκληση του Συμβούλιου Πολιτικών Αρχηγών.

Κυνισμός και τυχοδιωκτισμός η συζήτηση για εκλογές

Για τις εκλογές είπε ότι “και μόνο που υπάρχει η συζήτηση για εκλογές -και δεν την ανοίξαμε εμείς αλλά προήλθε από το εσωτερικό της ΝΔ-, φανερώνει κυνισμό ή και τυχοδιωκτισμό...Τις αποφάσεις θα τις πάρει ο πρωθυπουργός. Αν το αποφασίσει εμείς εδώ είμαστε”. Ο κ. Τσίπρας σημείωσε πάντως ότι και για την υγειονομική κρίση αλλά και γενικότερα ακολουθεί διαφορετική στρατηγική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ήταν στην αντιπολίτευση και δέχεται κριτική για τους συναινετικούς του τόνους.