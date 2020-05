Κόσμος

Κορονοϊός: σπάει τα ρεκόρ ο αριθμός των νεκρών στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μέσω του λογαριασμού του στο Twitter στους οικείους των θυμάτων της πανδημίας.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 1.297 θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού σε 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 χθες Πέμπτη (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας) από την ίδια ώρα της προηγουμένης.

Ο ημερήσιος απολογισμός αυτός αυξάνει σε 101.573 το σύνολο των νεκρών που θρηνούν οι ΗΠΑ, η χώρα που έχει υποστεί μακράν το πιο βαρύ πλήγμα της πανδημίας. Το όριο των 100.000 νεκρών, με βαρύ συμβολισμό, ξεπεράστηκε μία ημέρα νωρίτερα.

Έπειτα από μια σαρανταριά tweet και retweet για διάφορα θέματα αφού ξεπεράστηκε το όριο αυτό, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε εντέλει χθες Πέμπτη τα συλλυπητήριά του μέσω του λογαριασμού του στο Twitter στους οικείους των θυμάτων της πανδημίας.

Αφότου κατέγραψαν τον πρώτο θάνατο εξαιτίας της COVID-19, στα τέλη του Φεβρουαρίου, οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ έχουν καταγράψει πάνω από 1,7 εκατ. κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς.

Ειδικοί, ανάμεσά τους ο ανοσιολόγος Άνθονι Φάουτσι, σύμβουλος του Λευκού Οίκου, τονίζουν πως οι επίσημοι απολογισμοί είναι πιθανότατα κατώτεροι από τον πραγματικό.