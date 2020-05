Πολιτική

Ένωση Δικαστών – Εισαγγελέων: Συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς

Αντικείμενο των επαφών ήταν ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (δηλαδή η μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης) πραγματοποίησε κατά την διάρκεια αυτής της εβδομάδας σειρά επαφών με τους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων με μοναδικό αντικείμενο το ζήτημα που έχει ανακύψει ως προς το χρόνο διεξαγωγή των εκλογών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕ για την επόμενη διετία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σήμερα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με την βουλευτή του ΜΕΡΑ 25 Σοφία Σακοράφα και χθες έγινε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο.

Τέλος, θα ακολουθήσει επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.