Υγεία - Περιβάλλον

Ελβετία: Πέθανε βρέφος που είχε μολυνθεί από τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώτος θάνατος βρέφους στην Ελβετία. Προσβλήθηκε από τον ιό στο εξωτερικό...

Για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας Covid-19, ένα βρέφος «έσβησε» από τη νόσο στην Ελβετία, αφού προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό στο εξωτερικό, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

«Ο θάνατος δεν αφορά έναν μαθητή, ένα βρέφος πέθανε» στο καντόνι Άαργκαου (βόρεια), δήλωσε ο Στέφαν Κούστερ, εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού Γραφείου Δημόσιας Υγείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Τα παιδιά αρρωσταίνουν όχι και τόσο συχνά σε σχέση με τους ενήλικες, είναι λιγότερο μολυσματικά», όπως «μπορεί να υπάρχουν και τέτοια περιστατικά», εξήγησε.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως το μωρό νοσηλεύτηκε πριν από τον θάνατό του στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ζυρίχης, όμως δεν διευκρίνισε εάν υπέφερε από κάποιο άλλο υποκείμενο νόσημα.

Στην Ελβετία, η νόσος Covid-19 έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.650 ανθρώπους από τότε που καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα την 24η Φεβρουαρίου στο καντόνι Τιτσίνο, στα σύνορα με την Ιταλία. Περισσότεροι από 30.800 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί θετικοί.

Τις τελευταίες 24 ώρες, η χώρα καταμέτρησε 32 νέα κρούσματα και 2 θανάτους, μεταξύ αυτών του βρέφους.

Όπως μεταδίδει το ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων ATS, δύο αδελφάκια, αγόρι και κορίτσι, προσβλήθηκαν από τον νέο κορονοϊό σε περιοχή δυτικά της Βασιλείας, στα σύνορα με τη Γαλλία, με συνέπεια περίπου 70 άνθρωποι (οικογένεια, συμμαθητές και εκπαιδευτικοί) να τεθούν σε καραντίνα έως την 5η Ιουνίου.

Οι αρχές δεν γνωρίζουν προς το παρόν πώς μολύνθηκαν τα δύο παιδιά.