Κόσμος

Έλληνας της Μινεσότα στον ΑΝΤ1: Κάηκε ελληνικό εστιατόριο στα επεισόδια (βίντεο)

Την κατάσταση που επικρατεί στη φλεγόμενη Μινεάπολη περιγράφει ένας Έλληνας της περιοχής. Χαώδης η κατάσταση, λεηλασίες παντού.