Γονάτισε για τον Τζορτζ Φλόιντ ο Μάρκους Τουράμ

Ο Γάλλος επιθετικός μετά το πρώτο γκολ γονάτισε, όπως είχε κάνει κι ο Κόλιν Κάπερνικ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού από αστυνομικό στη Μινεσότα.

Κανένα πρόβλημα δεν είχε η Γκλάντμπαχ στο σημερινό ματς κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου, για την 29η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος, καθώς επικράτησε εύκολα με 4-1 και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής της Μπορούσια ήταν ο Μάρκους Τουράμ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ.

Μάλιστα ο Γάλλος επιθετικός, μετά το πρώτο γκολ, γονάτισε, όπως είχε κάνει κι ο αθλητής του NFL (αμερικάνικο ποδόσφαιρο), Κόλιν Κάπερνικ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεσότα.

Το 2016 ο Κάπερνικ, που αγωνιζόταν στους 49ers του Σαν Φρανσίσκο, είχε γονατίσει, κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δολοφονίες Αφροαμερικανών από την αστυνομία και τις φυλετικές διακρίσεις. Εξαιτίας της συγκεκριμένης κίνησης, η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο έλυσε το συμβόλαιο του και από τότε δεν μπόρεσε να βρει άλλη ομάδα...