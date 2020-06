Πολιτισμός

Κολοσσαίο: Φωταγωγήθηκε στα χρώματα της ιταλικής σημαίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγει για τους επισκέπτες, μετά από τρεις μήνες, το εμβληματικό μνημείο της Ρώμης.

Ανοικτό θα είναι, από σήμερα, το Κολοσσαίο της Ρώμης για τους επισκέπτες, έπειτα από καραντίνα τριών μηνών για τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορονοϊού.

Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης, πάντως, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική και κατά την είσοδο θα γίνεται θερμομέτρηση σε όλους.

Το ωράριο θα είναι διευρυμένο, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ενώ τα εισιτήρια πωλούνται διαδικτυακά σε μειωμένη τιμή.

Το βράδυ της Κυριακής, λίγες ώρες πριν υποδεχθεί ξανά τους επισκέπτες, το εμβληματικό μνημείο της Ρώμης φωταγωγήθηκε στα χρώματα της ιταλικής σημαίας.