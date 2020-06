Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Βύρωνα

Συναγερμός τα ξημερώματα για φωτιά σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου!

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα ένα διαμέρισμα 4ου ορόφου στον Βύρωνα, επί της οδού Χαραυγής.

Άμεσα έφθασαν στο σημείο και επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο και τελικά να κατασβεστεί το πρωί.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς, αλλά το σημαντικό είναι ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Έρευνες για την υπόθεση διενεργούν οι Αρχές.