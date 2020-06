Κόσμος

Τροπική καταιγίδα Αμάντα: φονικό το πέρασμά της από τον Ειρηνικό

Η τροπική καταιγίδα Αμάντα σφυροκοπεί Ελ Σαλβαδόρ και Γουατεμάλα, όπου τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η τροπική καταιγίδα Αμάντα, η πρώτη της περιόδου στον Ειρηνικό Ωκεανό, έπληξε χθες Κυριακή τη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων στη δεύτερη χώρα, όπου ο πρόεδρος κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η Αμάντα παραμένει από το Σάββατο στα ανοικτά των ακτών της Γουατεμάλας και προκαλεί σφοδρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές των δύο χωρών της κεντρικής Αμερικής να έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ποταμών και γενικευμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης. Μπροστά στον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και πλημμυρών, ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης (...) για περίοδο 15 ημερών, ανανεώσιμη», γνωστοποίησε ο Μπουκέλε μέσω Twitter.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Σαλβαδόρ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μια αξιωματούχος της προεδρίας, η Καρολίνα Ρεσίνος. Τέσσερις σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα Σαν Σαλβαδόρ, δύο στη Σιουδάδ Δελγάδο, ένας στο Σογιαπάνγκο (πρόκειται για δύο πόλεις στην περιφέρεια της πρωτεύουσας) ενώ τρεις θάνατοι καταγράφηκαν στο Σαν Χουάν Οπίκο, στην περιφέρεια Λα Λιμπερτάδ (κεντρικά), διευκρίνισε η Ρεσίνος. Άλλος ένας άνθρωπος αγνοείται στο Σαν Σαλβαδόρ, τόνισε η ίδια.

Ο σαλβαδοριανός υπουργός Εσωτερικών Μάριο Ντουράν χαρακτήρισε «πολύ σοβαρή» την κατάσταση, καθώς πενήντα σπίτια καταστράφηκαν μόνο στη μητροπολιτική περιοχή του Σαν Σαλβαδόρ. Η σαλβαδοριανή Πολιτική Προστασία είχε κηρύξει νωρίτερα κόκκινο συναγερμό, κάτι που συνεπάγεται πως κινητοποιούνται δυνάμεις ειδικευμένες σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης καθώς και μονάδες των ένοπλων δυνάμεων για να βοηθήσουν πλημμυροπαθείς.

Ο διευθυντής της σαλβαδοριανής Πολιτικής Προστασίας Γουίλιαμ Ερνάντες ανέφερε ότι έχουν πλημμυρίσει συνολικά πάνω από 200 σπίτια σε όλη τη χώρα, εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμών, καθώς και ότι έγινε απομάκρυνση των κατοίκων παραποτάμιων περιοχών. Έκανε επίσης λόγο για κατολισθήσεις, πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές της ηλεκτροδότησης. «Τις επόμενες ώρες, θα συνεχίσει να βρέχει, και αυτό θα προκαλέσει την αύξηση (του επιπέδου των υδάτων) των ποταμών, μπορεί να υπάρξουν πτώσεις ή καθιζήσεις σε δρόμους (...) και πλημμύρες στη νότια ακτή», ανέφερε από την πλευρά της η Υπηρεσία Πρόληψης Καταστροφών της Γουατεμάλας (CONRED). Ο σαλβαδοριανός υπουργός Εσωτερικών Ντουράν προέτρεψε τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

Καθώς οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν ως τη Δευτέρα, το υπουργείο Περιβάλλοντος του Σαλβαδόρ ζήτησε από τον πληθυσμό να προετοιμαστεί για την «ισχυρή πιθανότητα» κατολισθήσεων και καθιζήσεων. Ο υπουργός Περιβάλλοντος Φερνάντο Λόπες δήλωσε ότι στις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις σημειώθηκε μέσα σε μερικές ώρες κατακρήμνιση 400 χιλιοστών νερού, όταν ο ετήσιος μέσος όρος δεν ξεπερνά τα 1.800 χιλιοστά.

Στο Ελ Σαλβαδόρ των 6,6 εκατομμυρίων κατοίκων, το 87% των 20.742 τετραγωνικών χιλιομέτρων της επικράτειας θεωρείται πως είναι εξαιρετικά ευάλωτο στα φαινόμενα που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.