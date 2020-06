Αθλητικά

Μάικλ Τζόρνταν για Τζορτζ Φλόιντ: έχουμε υποστεί αρκετά, φτάνει πια!

Ο θρύλος του αμερικάνικου μπάσκετ εξέφρασε δημόσια την οργή του για την υπόθεση του 46χρονου Αφροαμερικανού, ο τραγικός θάνατος του οποίου έχει πυροδοτήσει ταραχές στις ΗΠΑ.

Ο Μάικλ Τζόρνταν εξέφρασε δημόσια την οργή του χθες Κυριακή για την υπόθεση του Τζορτζ Φλόιντ, του 46χρονου Αφροαμερικανού ο τραγικός θάνατος του οποίου κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς καταγράφηκε σε βίντεο κι έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις και ταραχές σε πολλές αμερικανικές πόλεις.

Ο Τζόρνταν, ολυμπιονίκης, έξι φορές πρωταθλητής NBA με τους Chicago Bulls, πιθανόν το πιο λαμπερό αστέρι του αθλητισμού στον πλανήτη στην εποχή που μεσουράνησε, ο οποίος όμως μέχρι χθες απέφευγε συστηματικά να εκφράζεται για κοινωνικά ζητήματα στις ΗΠΑ, διότι όπως το έθεσε σε ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε πρόσφατα ποτέ του «δεν ήταν ακτιβιστής», τόνισε πως συμμερίζεται τον πόνο της οικογένειας του Φλόιντ και τόσων άλλων που χάθηκαν εξαιτίας ρατσιστικών ενεργειών.

«Θλίβομαι βαθιά, πονάω αληθινά κι είμαι απλά εξοργισμένος», τόνισε σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τζόρνταν, ο ιδιοκτήτης της ομάδας Charlotte Hornets. «Βλέπω και νιώθω τον πόνο, την αγανάκτηση και την απελπισία όλων. Στέκομαι στο πλευρό όλων όσοι καταγγέλλουν τον βαθιά ριζωμένο ρατσισμό και τη βία εναντίον των μελών φυλετικών μειονοτήτων στη χώρα μας. Έχουμε υποστεί αρκετά, φτάνει πια», πρόσθεσε. Η ανακοίνωση του Μάικλ Τζόρνταν δημοσιοποιήθηκε ενώ πολλές πόλεις των ΗΠΑ ετοιμάζονται να ζήσουν άλλο ένα βράδυ έντασης, καθώς οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας δεν έφεραν αποτέλεσμα.

«Πρέπει να συνεχίσουμε τις ειρηνικές εκφράσεις διαμαρτυρίας εναντίον της αδικίας και να απαιτήσουμε λογοδοσία», ανέφερε ο Τζόρνταν. «Οι φωνές μας ενωμένες πρέπει να πιέσουν τους ηγέτες μας να αλλάξουν τους νόμους μας, ή σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ψήφους μας για να φέρουμε συστημική αλλαγή. Ο καθένας μας πρέπει να γίνει μέρος της λύσης, πρέπει να εργαστούμε μαζί για να εξασφαλίσουμε δικαιοσύνη για όλους».