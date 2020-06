Κόσμος

Κορονοϊός: περίπου 600 νέοι θάνατοι στις ΗΠΑ

Άλλοι 598 άνθρωποι στις ΗΠΑ υπέκυψαν στην COVID-19, την ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, τις τελευταίες 24 ώρες, εξέλιξη που αύξηση σε 104.356 τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ως το βράδυ της Κυριακής, είχαν καταγραφεί 1.788.762 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, μακράν τα περισσότερα σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, σύμφωνα με τα δεδομένα αυτής της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό ξεπέρασε χθες Κυριακή το ένα εκατομμύριο στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, τα μισά και πλέον εκ των οποίων έχουν καταγραφεί στη Βραζιλία, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί 1.016.828 κρούσματα στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, εκ των οποίων 514.849 στη Βραζιλία, τη χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα στην περιοχή. Με 29.314 θανάτους συνολικά, σύμφωνα με τα δεδομένα που ανακοινώθηκαν νωρίτερα από το υπουργείο Υγείας, η Βραζιλία καταγράφει τον τέταρτο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων της COVID-19 στον κόσμο, πίσω από τις ΗΠΑ (103.781 νεκροί), το Ηνωμένο Βασίλειο (38.376) και την Ιταλία (33.340). Με 164.476 κρούσματα μόλυνσης, το Περού είναι η χώρα η οποία υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής.