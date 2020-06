Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: μειωμένο ωράριο για γονείς και στον ιδιωτικό τομέα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την επιστροφή των μικρών μαθητών στις σχολικές αίθουσες. Τι ισχύει για το μειωμένο ωράριο των γονέων στον ιδιωτικό τομέα.

Άνοιξαν σήμερα τις πόρτες τους ξανά τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων και η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” για τα οφέλη που έχουν τα παιδιά από την επιστροφή τους στα σχολεία.

“Είναι σημαντικό ότι επανασυνδέονται τα παιδιά με το σχολείο. Έμειναν πολύ καιρό στο σπίτι. Θα είναι σημαντικό και ψυχολογικά” είπε χαρακτηριστικά η κα Ζαχαράκη, αλλά σημείωσε ότι αυτή η επιστροφή έχει δυσκολίες, καθώς διαθέτει τα χαρακτηριστικά των κανόνων. “Στα παιδιά δίνουμε την παραίνεση της κοινωνικότητας. Τώρα όμως θα πρέπει να προσέξουν τους κανόνες” είπε.

“Στα νηπιαγωγεία οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να φροντίζουν να μην αναμειγνύονται οι ομάδες” πρόσθεσε και εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στους δασκάλους και τις δασκάλες. “Θα είναι ένα απαιτητικό εγχείρημα αλλά θα φανεί ότι θα είμαστε ουσιαστικοί στην επάνοδο των μαθητών” δήλωσε η κα Ζαχαράκη.

Τέλος, για την άδεια ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα έκανε γνωστό ότι οι εργαζόμενοι γονείς θα μπορούν να κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου προκειμένου να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σχολείο, καθώς δεν λειτουργούν τα ολοήμερα.