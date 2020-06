Κόσμος

Διαδηλώσεις για τη δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Δακρυγόνα έξω από το Λευκό Οίκο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι την προεδρική κατοικία έφτασαν οι διαδηλωτές, ενώ πίσω από τους τοίχους «φουντώνουν» οι διαφωνίες.

Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα· το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μπροστά στον Λευκό Οίκο, καθώς ξέσπασαν επεισόδια σε διάφορες περιοχές της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το CNN ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, μαζί με τον γιο τους, πέρασαν τη νύχτα της Κυριακής κλεισμένοι σε ειδικό καταφύγιο στο υπόγειο του Λευκού Οίκου.

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και βάζοντας φωτιές, παρότι στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατ’ εντολή της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ.

Διαφωνίες για τον τρόπο αποκλιμάκωσης της κρίσης

Καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι υψηλόβαθμοι σύμβουλοί του δεν μπορούν να συμφωνήσουν στα επόμενα βήματα του Λευκού Οίκου για την αποκλιμάκωση της έντασης, μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ που κρατούνταν από έναν λευκό αστυνομικό.

Ο Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μίντοους ασκεί πιέσεις ώστε ο πρόεδρος Τραμπ να απευθύνει ένα επίσημο διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος για να δώσει έμφαση στην υποστήριξή του στην τήρηση του νόμου και της τάξης, αλλά και στους αστυνομικούς.

Από την άλλη μεριά, ο γαμπρός και υψηλόβαθμος σύμβουλος του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ μαζί με άλλους υψηλόβαθμους συμβούλους επιχειρηματολογούν κατά μιας τέτοιας κίνησης, υποστηρίζοντας ότι ο τόνος που θα έχει μπορεί να απομακρύνει σημαντικούς ψηφοφόρους ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων και των Αφροαμερικανών, την υποστήριξη των οποίων προσπαθεί να κερδίσει η κυβέρνηση Τραμπ.

Ένα προεδρικό διάγγελμα θα αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από το μήνυμα του προέδρου Τραμπ για την επανεκκίνηση της οικονομίας το συντομότερο δυνατό, όπως υποστηρίζουν όσοι είναι αντίθετοι προς την κίνηση αυτή.

Το τελευταίο προεδρικό διάγγελμα του Τραμπ που έγινε στα μέσα Μαρτίου από το Οβάλ Γραφείο είχε κεντρικό θέμα την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, ενώ δεν καταγράφηκε εσωτερικά ως επιτυχία, καθώς ο Λευκός Οίκος έπρεπε μετά την πραγματοποίησή του να ξεκαθαρίσει σημεία από το γραπτό κείμενο που εκφώνησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε γραφτεί βιαστικά.