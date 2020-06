Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Άλλο ένα θύμα της πανδημίας στην Ελλάδα

Αυξάνονται οι νεκροί από τις επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας. Πέθανε ασθενής από την κλινική «Ταξιάρχαι».

Κατέληξε μία 70χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ και είχε μολυνθεί στην κλινική «Ταξιάρχαι», ανεβάζοντας σε 178 τον αριθμό των θυμάτων της νόσου COVID-19 στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 70χρονη είχε υποκείμενα νοσήματα.

Η άτυχη γυναίκα ήταν από τους νεφροπαθείς που έκαναν αιμοκαθάρσεις στην κλινική και είχαν μολυνθεί από κορονοϊό.

Χθες δυο άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή από κορονοϊό.