Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δύο νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Όλα τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας. Πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και πόσοι έχουν πάρει εξιτήρια από τις ΜΕΘ.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας:

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου είναι 2. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2918 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 55.1% άνδρες.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 4, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 179 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 76 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 12 (75.0% άνδρες).

Από το σύνολο των 2918 κρουσμάτων, 637 (21.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 1695 (58.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 48 έτη (εύρος 0 έως 102 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 76 έτη (εύρος 35 έως 102 ετών).