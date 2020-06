Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 105.000 οι νεκροί στις ΗΠΑ

Άλλοι 743 ασθενείς υπέκυψαν στην ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός μέσα σε 24 ώρες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσε ως τις 20:30 χθες Δευτέρα (τοπική ώρα· στις 03:30 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας) το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας ανέρχεται σε 105.099 νεκρούς στη χώρα αυτή, όπου έχουν καταγραφεί 1.809.109 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, δείχνουν οι αριθμοί της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, οι οποίοι ανανεώνονται συνεχώς.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα, σε απόλυτα μεγέθη, από την πανδημία του κορονοϊού. Παγκοσμίως, οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 ανέρχονταν σε τουλάχιστον 373.439 ως τις 22:00 χθες Δευτέρα (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση κυβερνητικές ανακοινώσεις. Σχεδόν όλες οι αμερικανικές πολιτείες έχουν, λιγότερο ως περισσότερο, χαλαρώσει τα μέτρα περιορισμού που επέβαλαν για να αποτραπεί η εξάπλωση του SARS-CoV-2.

Ωστόσο, δεκάδες αμερικανικές πόλεις επιβάλλουν νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας για άλλο λόγο: εξαιτίας των διαδηλώσεων και των ταραχών που εξαπλώθηκαν σε σχεδόν όλη τη χώρα μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, 46χρονου Αφροαμερικανού, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς την περασμένη εβδομάδα στη Μινεάπολη (Μινεσότα).